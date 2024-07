Gp Ungheria, doppietta McLaren: Piastri vince davanti a Norris e Ferrari giù dal podio

(Adnkronos) – Doppietta McLaren nel Gp di Ungheria, che si conferma seconda forza del campionato, con la vittoria di Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris. Prima vittoria per l'australiano al suo 35esimo Gran Premio. Un successo che riapre il mondiale di F1. Terzo posto per la Mercedes di Lewis Hamilton, al 200esimo podio nel mondiale. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc davanti alla Red Bull di un nervoso Max Verstappen dopo il contatto con la Mercedes di Hamilton. Sesta la rossa di Carlos Sainz che precede l'altra Red Bull di Sergio Perez e l'altra Freccia d'Argento di George Russell. A chiudere la top ten Tsunoda e Stroll. McLaren vittoriosa ma confusionaria, con una scarsa comunicazione del team di Woking e con la posizione restituita da Lando ad Oscar solo a tre giri dalla fine. Ad ogni modo Norris con questo piazzamento accorcia in classifica nel campionato 2024 su Max Verstappen che resta leader ma ora con il britannico che sale a -74 punti. Terzo un brillante Lewis Hamilton che ha vinto il duello a sette giri dalla fine per il terzo posto con la Red Bull di Max Verstappen che con troppa vigoria ha cercato di superare l'avversario per arrivare sul podio e in curva dopo il sorpasso di un doppiato in staccata viene a contatto con la Mercedes sulla ruota posteriore, la monoposto dell'olandese sobbalza e finisce fuori pista ma riesce a rientrare anche se in quinta posizione dietro la Ferrari di Leclerc. “Ti comporti come un bambino”, dicono via radio al campione del mondo. Tutto rimandato ora alla prossima settimana a Spa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)