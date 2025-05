Gp Imola, Piastri in pole position. Disastro Leclerc-Hamilton

(Adnkronos) –

Oscar Piastri vola su McLaren e strappa la pole position nel Gp di Imola con il suo 1:14.670, davanti a Max Verstappen su Red Bull (1:14.704). Terzo tempo per George Russel su Mercedes (1:14.807). Disastro Italia nel Gp di casa, in Emilia Romagna. Charles Leclerc e Lewis Hamilton vengono eliminati in Q2, con undicesimo e dodicesimo tempo. Male anche il bolognese Kimi Antonelli, fuori con la sua Mercedes con il tredicesimo tempo. Ecco la griglia di partenza del Gp di Imola: 1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) 2ª fila: George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren) 3ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) 4ª fila: Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) 5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) 6ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari) 7ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber) 8ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) 9ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas) 10ª fila: Ollie Bearman (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull)