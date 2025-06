Gp Austria, vittoria capolavoro di Norris davanti a Piastri e Leclerc

(Adnkronos) – Capolavoro di Lando Norris, che oggi domenica 29 giugno ha vinto il Gp d'Austria con la sua McLaren. Il britannico, che partiva dalla pole sul circuito di Spielberg, ha dominato fin dal primo giro, chiudendo la gara davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto l'altro ferrarista Lewis Hamilton, che contribuisce così a far salire il team di Maranello in seconda posizione nella classifica costruttori. Fuori da subito invece Max Verstappen, mandato a ghiaia dalla Mercedes di Kimi Antonelli, e domenica da dimenticare per le Williams di Carlos Sainz, andata a fuoco prima della partenza, e di Alexander Albon, ritiratosi al 17esimo giro. Ora Piastri è a 216 punti, Norris segue a 201. Verstappen, campione del mondo in carica, è fermo a 155. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)