Gp Arabia Saudita, Verstappen comanda terze libere davanti a Leclerc. Bearman decimo

(Adnkronos) – Max Verstappen è il più veloce nelle terze prove libere del Gp di Arabia Saudita davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Oliver Bearman, che rimpiazza Carlos Sainz sull'altra rossa, è decimo. Verstappen, con la Red Bull campione del mondo in carica, gira in 1'28''412 precedendo la Ferrari del monegasco Leclerc (+0''196), che ottiene il secondo tempo sul tracciato di Gedda. Terzo crono per il messicano Sergio Perez (+0''494), al volante dell'altra Red Bull. Quarta posizione per la Mercede del britannico George Russell (+0''552), seguito dalla McLaren del connazionale Lando Norris (+0''559) e dalla Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+0''626). Ottimo debutto sulla Ferrari per Oliver Bearman. Il 18enne britannico, chiamato a sostituire lo spagnolo Carlos Sainz, fa segnare il decimo tempo (+0''894), alle spalle della Mercedes del connazionale Lewis Hamilton (+0''856). —[email protected] (Web Info)