Gli artisti di strada conquistano il pubblico – Successo per la 5° edizione del Casteldelgiudice Buskers Festival

Divertimento, arte e magia hanno conquistato il pubblico il 18 agosto 2020 per la 5° edizione del Casteldelgiudice Buskers Festival, la rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise, che si è svolta con una short edition in Piazza Marconi nel rispetto delle normative anti-Covid.

Una serata inaugurata dal direttore artistico Luigi Russo, che anche stavolta ha stupito tutti con spettacoli sorprendenti, e dal sindaco Lino Gentile, che ha sottolineato l’importanza di dare seguito ad una manifestazione che valorizza la cultura dell’arte di strada, dà sostegno ai lavoratori dello spettacolo ed è motivo di promozione turistica non solo per Castel del Giudice, ma per tutto il territorio molisano.

Nel rispetto delle distanze di sicurezza, grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale Carabinieri – Nucleo di protezione civile di Agnone, la piazza principale del paese è stata allestita con sedie disposte davanti all’area spettacolo in cui si sono esibite due compagnie di professionisti dell’arte di strada. Un altro spazio, dedicato allo street food, è stato invece arricchito dai diversi food truck e stand di produttori molisani e abruzzesi, tra hamburger gourmet, arrosticini, piatti al tartufo, panini, crepes e zucchero filato.

A meravigliare il pubblico, le gag e le acrobazie aeree di Nando e Maila, i quali esibendosi in una colorata ed originale scenografia dalle forme di un tendone da circo hanno regalato ai partecipanti lo show “Kalinka – Il circo russo come non l’avete mai visto”, fra musica del mondo, danze, giocolerie al limite del possibile e i contorsionismi della giovane Marilù. Uno spettacolo fatto di un linguaggio nuovo e coinvolgente.

La serata è continuata con gli effetti speciali della compagnia Lux Arcana, che tra danza contemporanea, giocoleria, luci e arti marziali hanno suscitato lo stupore del pubblico con il loro show “Di luce e di fuoco”. Scintille, disegni, fiamme in movimento hanno illuminato e dipinto la notte di Castel del Giudice fra incanto e colori.

Ora gli organizzatori del Comune di Castel del Giudice e della Pro loco guardano all’11 ottobre, per la terza edizione della Festa della Mela e all’estate del 2021, quando andrà in scena – stavolta si spera con una lunga edizione – il 6° Casteldelgiudice Buskers Festival.