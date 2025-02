GL’ Cierv: il rito dell’uomo cervo a Castelnuovo al Volturno, edizione 2025

È stata presentata presso la sala Giunta della Provincia di Isernia, l’edizione 2025 de “Gl Cierv – il mistero di un antichissimo rito”. Alla conferenza hanno partecipato, in rappresentanza delle Regione Molise, il consigliere Roberto Di Baggio, il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, il direttore generale del PNALM Luciano Sammarone, il sindaco di Rocchetta a Volturno Domenico Gonnella, il presidente dell’associazione Il Cervo Ernest Carraccillo e il membro dell’organizzazione e figurante Edoardo Vessella. L‘incontro è stato moderato dal giornalista Donato Giannini.

Castelnuovo al Volturno si prepara a rivivere uno degli eventi più suggestivi e attesi della tradizione molisana del Carnevale: il rito de Gl’ Cierv, l’Uomo Cervo. La manifestazione, che si terrà nei giorni 1 e 2 marzo, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono immergersi nelle radici più autentiche della cultura popolare delle Mainarde. L’evento è stato ripreso da circa 50 anni dagli abitanti di Castelnuovo e dal 1993 si è costituita l’associazione culturale Il Cervo, oggi APS.

Il programma prevede due giorni ricchi di eventi, tra mostre, laboratori, musica e approfondimenti culturali. Si inizierà il 1° marzo con la visita al Museo della Maschera e l’apertura del mercatino del Cervo, seguiti dalla presentazione del libro Musica classica e parolacce di Francesco G. Capitani e dalla mostra fotografica Il Cervo e l’Antico Rituale. Tra le attività della giornata, anche un corso di fotografia e la mostra a cura del fotografo Lorenzo Albanese, un laboratorio per bambini e uno stage di danza popolare. La serata sarà animata dal concerto degli Arsikore e dal DJ set di Armà from NewCastle.

Il 2 marzo la festa entrerà nel vivo con l’attesa rappresentazione del Rito dell’Uomo Cervo, prevista come di consueto al tramonto (18.50 circa). La giornata sarà scandita da eventi culturali e musicali, tra cui il concerto dei Radix nella chiesa di Santa Maria Assunta e la performance dell’Orso di Putignano. A completare l’esperienza, stand enogastronomici offriranno prodotti tipici per assaporare il gusto tipico del territorio. Sarà garantito un servizio navetta che partirà dall’area parcheggio del campo sportivo di Scapoli.

Gl’ Cierv è molto più di una rievocazione: è un viaggio tra mito e realtà, un momento di aggregazione che affonda le sue radici in antichi riti pagani legati alla natura e alla trasformazione. Un’occasione unica per scoprire una delle tradizioni più affascinanti del Molise e vivere un’esperienza intensa e coinvolgente.

DICHIARAZIONI:

DANIELE SAIA, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA: Grazie al sindaco di Rocchetta e per aver scelto la Provincia come sede della presentazione. I complimenti più sinceri agli organizzatori perché è sempre molto difficile mantenere vive le tradizioni. Il contesto territoriale che ospita Gl Cierv è tra i più belli dell nostra regione.

ROBERTO DI BAGGIO, CONSIGLIERE REGIONALE: Massimo sostegno da parte della Regione, al fine di tutelare le nostre tradizioni. Questa de Gl Cierv è una delle manifestazioni più importanti del Molise, alla quale l’istituzione regionale sarà sempre vicina per migliorarla e darle il giusto prestigio che merita affinché possa affermarsi a livello internazionale.

LUCIANO SAMMARONE, DIRETTORE GENERALE DEL PNALM: Grazie per avermi invitato e rivolgo un saluto speciale agli organizzatori della manifestazione. Gl Cierv è il rito antichissimo tra noi e la terra, tra l’essere umano e le stagioni. Ci narra come i nostri antenati erano abituati a vivere la natura. Porto anche il saluto del presidente Cannata, perché avere nel Parco questo evento è un privilegio. Vivere questo rito annualmente significa mantenere viva l’attenzione e l’amore verso la natura, verso il nostro territorio per migliorare la conoscenza e la consapevolezza di rispettare il bene più prezioso che abbiamo.

DOMENICO GONNELLA, SINDACO DI ROCCHETTA A VOLTURNO: Mi preme ringraziare le istituzioni che da sempre sostengono la manifestazione e un grazie particolare va all’associazione del Cervo che con abnegazione e lavoro organizza il Rito dell’Uomo Cervo, diventato ormai un punto di riferimento del Molise per quanto riguarda il Carnevale e un grazie anche ai ragazzi che metteranno in scena lo spettacolo. Una menzione importante va al consigliere Di Lucente che ci ha scelto come rappresentanza delle maschere molisane all’expo di Osaka previsto a luglio. Per quest’anno, aspettiamo una grossa partecipazione e ci saranno i media nazionali a raccontare l’evento.

GIUSEPPE CENTRACCHIO, CONSIGLIERE PROVINCIALE: A fronte di un rito molto suggestivo, Gl Cierv si colloca nelle problematiche delle aree interne. Bisogna quindi ridurre il gap infrastrutturale che i paesi lamentano, è fondamentale una pianificazione di marketing turistico che possa creare una rete tra i paesi. Ed è fondamentale anche rilanciare con energia la strategia nazionale delle aree interne. È necessario investire in formazione, elemento questo spesso sottovalutato, per rinforzare la cultura dell’ospitalità.

ERNEST CARRACCILLO, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE IL CERVO: Da cinquant’anni a questa parte le persone di Castelnuovo danno l’’anima per organizzare questa manifestazione cercando di aggiungere ogni anno qualcosa. A tal proposito, invito le istituzioni a essere sempre più presenti e a tutelare lo sforzo delle associazioni.

EDOARDO VESSELLA, MEMBRO DELLO STAFF ha illustrato il programma qui di seguito:

PROGRAMMA COMPLETO

Programma 1° Marzo

• Ore 15:00 – Visita al Museo della Maschera e apertura del mercatino del Cervo

• Ore 15:30 – Presentazione libro “Musica classica e parolacce” di Francesco G. Capitani a cura dell’Associazione Culturale MIA – presso il museo Charles Moulin

• Ore 16:00 – Mostra fotografica: “Il Cervo e l’Antico Rituale” – presso vicolo II Portone (ex osteria)

• Ore 16:00 – Scatti di tradizione: corso di fotografia base per catturare l’essenza di un rito – a cura di Lorenzo Albanese – presso vicolo II Portone (ex osteria)

• Ore 17:00 – Laboratorio per bambini dai 4 anni in su – Marionetta Selvaggia – realizza la

marionetta con il personaggio del rito – piazza Roma

• Ore 18:00 – Convegno – “L’Uomo Cervo – Il Carnevale delle Mainarde”

• Ore 19:00 – Stage di Danza a cura di Danza della Terra – Piazza Roma

• Stand enogastronomico

• Ore 21:00 – Concerto Arsikore – piazza Roma

• Ore 23:00 – Dj Set con Armà from NewCastle – piazza Roma

Programma 2 Marzo

• Ore 10:00 – Visita al Museo della Maschera e apertura del mercatino del Cervo

• Ore 12:00 – Mostra fotografica: “Il Cervo e l’Antico Rituale” presso vicolo II Portone (ex osteria)

• Ore 13:00 – Stand enogastronomico

• Ore 16:00 – Gruppo itinerante “Little swing band”

• Ore 16:30 – Il rituale della vestizione della sposa molisana. Alla scoperta dei costumi del Molise

• Ore 17:00 – Concerto Radix – chiesa Santa Maria Assunta

• Ore 18:00 – Orso di Putignano

• Ore 18:50 – Il Rito dell’Uomo Cervo

• Ore 20:00 – stand enogastronomico

• Ore 21:00 – Concerto – Jam Session Popolare