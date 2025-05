Giubileo della Speranza 2025: al via “Il Cammino del Perdono” sulle orme di San Pietro Celestino

Un’esperienza di fede, incontro e riflessione animerà il cuore del prossimo Giubileo della Speranza:

dal 10 al 19 maggio 2025 si svolgerà “Il Cammino del Perdono”, pellegrinaggio promosso dalle

associazioni celestiniane in collaborazione con la Pastorale del Turismo della CEAM. Un

itinerario spirituale lungo 188 chilometri, da Sant’Angelo Limosano fino alla Basilica di Santa

Maria di Collemaggio a L’Aquila, nel segno di San Pietro Celestino, figura emblematica di umiltà

e riconciliazione.

La partenza è prevista sabato 10 maggio alle ore 8:00 da Sant’Angelo Limosano, borgo natale

di Celestino V. Tappa dopo tappa, i pellegrini attraverseranno paesi e comunità che si stanno

preparando ad accoglierli con calore e spirito di condivisione. L’arrivo a L’Aquila è fissato per

lunedì 19 maggio, giorno in cui si celebrerà la solennità dedicata al santo con una festa conclusiva

nella suggestiva cornice della Basilica di Collemaggio.

Il Cammino del Perdono si inserisce nel programma del Giubileo fortemente voluto da Papa

Francesco, che pone il tema del “camminare insieme” come metafora di speranza, rigenerazione

personale e rinnovata coesione tra i popoli. Come ricorda la Pastorale del Turismo, “camminare è

condividere, conoscere, riflettere, stare al fianco”, ed è proprio questo lo spirito che anima

l’iniziativa.

L’esperienza è aperta a tutti: sarà possibile partecipare al cammino completo o unirsi per una o più

tappe. Un’opportunità unica per riscoprire il valore del perdono e il legame tra spiritualità e

territorio, nel cuore dell’Italia.

Per informazioni e adesioni:

info@camminodelperdono.it +393518388829