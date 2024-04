“Giro delle vigne” in Basso Molise, ciclista 49enne accusa malore e muore

Si è svolta nella mattinata il “Giro delle Vigne’, la terza ediziona della gara ciclistica in Basso Molise. Sono circa 350 ciclisti che hanno preso parte all’evento, un 49enne di Cerignola in sella alla sua bici sarebbe stato colpito da un malore finendo in una cunetta a bordo della carreggiata lungo la strada tra Portocannone e Nuova Cliternia.

Sul posto, gli operatori del 118 e i carabinieri. La salma, su disposizione della Procura di Larino, è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.