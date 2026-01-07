“Giovani Senior”, progetto per promuovere tra la popolazione l’invecchiamento attivo

La LILT Campobasso presenterà giovedì 8 gennaio alle ore 16.30 presso il Circolo Sannitico in piazza Gabriele Pepe 30 a Campobasso il progetto “Giovani Senior” finanziato dalla Regione Molise per promuovere tra la popolazione l’invecchiamento attivo.



Giovani Senior è una risposta innovativa, sperimentale e integrata alle fragilità dell’età anziana, la quale, lungi dall’essere una fase di declino, può rappresentare un periodo fertile dell’esistenza, caratterizzato da nuove forme di espressione personale, crescita interiore e contributo sociale.



L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’invecchiamento attivo, attraverso pratiche per il miglioramento del benessere fisico, mentale e relazionale dei cittadini over 60 residenti in Molise.



Nell’arco di 12 mesi, lo staff della LILT di Campobasso, composto da professionisti, esperti e volontari, realizzerà:

 attività di ricerca e analisi dei bisogni di salute della popolazione molisana over 60, per elaborare nuove proposte e politiche per l’invecchiamento attivo, coerenti con le loro necessità;

 attività di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, intesi ache come come fattore di recupero della socialità;

 realizzazione di laboratori di gruppo, per stimolare creatività ed espressività;

 percorsi di libroterapia, di supporto psicologico e nutrizionale, di educazione alla prevenzione;

 erogazione di visite mediche, per favorire la diagnosi precoce di eventuali patologie, legate o meno all’invecchiamento;

 attività fisiche e di movimento: mobilità e ginnastica dolce, nordic walking e trekking;

 azioni di promozione, per sensibilizzare i cittadini anziani all’invecchiamento attivo e all’importanza della prevenzione e di sani stili di vita.



Tutte le attività previste sono gratuite e saranno realizzate presso le sedi della LILT di Campobasso sia a Termoli in via del Molinello 1 e presso il DH Oncologia dell’Ospedale San Timoteo che a Campobasso, ma saranno raggiunte anche altre realtà territoriali grazie all’utilizzo

del Camper della Salute.