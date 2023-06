Giornate Europee dell’archeologia. Aperture straordinarie ed eventi nei luoghi della cultura statali in Molise

Si terranno venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno le Giornate Europee dell’Archeologia,

quest’ anno alla loro tredicesima edizione. Si tratta di un’iniziativa del Ministero della Cultura

francese, coordinata e promossa dall’Istituto Nazionale Francese di Ricerca Archeologica

Preventiva (I.N.R.A.P.), alla quale la Direzione Generale Musei espresse, nel 2019, interesse

all’adesione introducendole così anche in Italia.

Per l’occasione in alcuni luoghi della cultura statali in Molise, legati all’archeologia, si

organizzeranno i seguenti eventi e aperture straordinarie in continuità con l’orario ordinario:



Venerdì 16 giugno

-Museo Sannitico (apertura ordinaria ore 8:15- 19:00): ore 10:30 conferenza dell’archeologa

Isabella Marchetta sulle armi della necropoli di età longobarda di Campochiaro (CB).

-Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia (apertura ordinaria ore 8:15- 19:00) con apertura

straordinaria serale dalle ore 19:00 alle 23:00. Dalle ore 19:00 visite guidate all’area

archeologica e attività didattiche sui temi dell’archeologia. Le visite si svolgeranno ogni

mezz’ora, ultimo ingresso ore 22:30. Attività a cura del direttore del Museo in collaborazione

con Me.MO Cantieri Culturali a.p.s.– è gradita la prenotazione.



Sabato 17 giugno

-Museo Sannitico (apertura ordinaria ore 8:15- 19:00 con apertura straordinaria serale dalle

19:00 alle 23:00): “Una giornata da Longobardi”, a partire dalle ore 11:00, rievocazione storica

con banchetti dimostrativi e figuranti nel giardino del museo. Ore 16:30 corso di scherma

medievale per ragazzi e adulti (a numero chiuso gradita la prenotazione telefonando al Museo

Sannitico). Ore 19:00 dimostrazione serale di duelli medievali. A cura di Benevento

Longobarda.



Domenica 18 giugno

-Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno (apertura ordinaria 10h00- 17h30, con

apertura straordinaria ore 17:30- 21:30). Ore 10:30 incontro con l’archeologo: i dati dalle nuove ricerche nell’area archeologica di San Vincenzo al Volturno (a cura del concessionario di scavo Università Suor Orsola Benincasa di Napoli). Dalle ore 11:30 “Una giornata da Longobardi”, rievocazione storica con banchetti dimostrativi e figuranti e laboratorio di scrittura antica beneventana. Ore 16:30 corso di scherma medievale per ragazzi e adulti (a numero chiuso gradita la prenotazione telefonando al Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno).

Ore 18:00 dimostrazione serale di duelli medievali. A cura di Benevento Longobarda e Gens

Langobardorum.

-Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache (apertura ordinaria ore 8:15- 14:00)

apertura straordinaria serale dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Le aperture straordinarie saranno a bigliettazione ordinaria. Si specifica che le biglietterie

chiudono 30 minuti prima della chiusura dei siti.