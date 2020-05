Giornata virtuale dei Beni in pericolo: l’iniziativa di Italia Nostra Campobasso

L’attuale emergenza sanitaria ha costretto tutti a rimanere nelle proprie dimore in osservanza alle regole comportamentali necessarie per contenere il diffondersi dell’epidemia. ITALIA NOSTRA nel rispetto di tali regole ha riorganizzato la propria attività trovando nuove

forme per proseguire la sua azione in difesa del Patrimonio storico-artistico e del Paesaggio e

proprio per continuare l’opera di sensibilizzazione sull’azione di tutela, anche quest’anno ha

programmato la campagna nazionale di sensibilizzazione del Patrimonio Culturale, ma con modalità diverse, è una campagna virtuale .”Giornata virtuale dei Beni in pericolo”.



Ogni sezione sceglierà un “bene” del proprio territorio, che fa parte dell’identità di una comunità, già segnalato nella Lista Rossa di IN o in precedenti campagne, proponendo un’ipotesi/progetto per il suo recupero e valorizzazione in un futuro prossimo.



ITALIA NOSTRA Campobasso ha aderito a tale campagna nazionale, segnalando l’ex Lanificio “Martino” di Sepino, già oggetto di una manifestazione nella campagna nazionale 2019 da parte

della sezione.

Il Lanificio, la cui attività è cessata nel 1970, si trova attualmente in uno stato di progressivo

degrado; considerato ormai archeologia industriale, esso ha rappresentato, sin dalla sua nascita nel 1856, un’espressione significativa del territorio di Sepino e del suo tessuto socio-economico.



Ripensare ad un suo recupero non solo strutturale, ma anche dei vari macchinari presenti ed alla valorizzazione di tutto il complesso nell’ottica di una diversa funzionalità, è l’obiettivo che si è prefisso ITALIA NOSTA Campobasso

Il 2-3 maggio la campagna sarà lanciata su tutto il territorio nazionale, con la pubblicazione sul sito nazionale e su tutti i social della mappa nazionale del recupero costruita con le proposte fatte dalle varie sezioni.

