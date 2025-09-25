Giornata Nazionale del Dono: AIDO Campobasso in piazza per sensibilizzare e informare

In occasione della Giornata Nazionale del Dono, l’AIDO Provinciale di Campobasso organizza due momenti di incontro e sensibilizzazione con la cittadinanza, attraverso l’allestimento di punti informativi nelle piazze cittadine.

Il primo appuntamento è previsto a Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele, nella mattinata di venerdì 27 settembre.

Il secondo si terrà domenica 28 settembre a Termoli, in Piazza Monumento.

Presso i banchetti informativi, i volontari dell’AIDO saranno a disposizione per fornire chiarimenti, distribuire materiale divulgativo e esporre le attività dell’associazione, con l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule come gesto di solidarietà e di grande valore umano.

Con questa iniziativa, l’AIDO di Campobasso rinnova il proprio impegno a favore della comunità, portando avanti un’opera di promozione e informazione fondamentale per accrescere la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini.