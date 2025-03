Giornata Mondiale della Fauna selvatica/Birdwatching sulla spiaggia di Montenero di Bisaccia

Una mattinata dedicata al birdwatching, in cui i partecipanti hanno potuto osservare diverse specie di uccelli,

tra stanziali e migratori, per un totale di oltre 150 esemplari. Tra gli avvistamenti più interessanti,

l’osservazione di molte specie di gabbiano tra cui il beccapesci, il reale, il comune, poi i cormorani, i

piovanelli tridattili, i fratini, l’invisibile usignolo di fiume il cui canto ha attirato l’attenzione dei presenti, e

un buon numero di ballerine bianche.



È stata scelta la spiaggia di Montenero di Bisaccia e la zona umida perché quest’area, un prezioso ecosistema

che si estende dalla foce del fiume Trigno fino all’area circostante il ponte autostradale, rappresenta l’ultimo

baluardo naturale o semi-naturale di un habitat cruciale per molte specie di uccelli alcuni dei quali rari e

protetti.



Il canneto presente in tutta la zona rappresenta un habitat vitale per numerose specie nidificanti, come

l’usignolo di fiume, la folaga, la cannaiola, la gallinella d’acqua e il tuffetto, mentre la vegetazione ripariale

adiacente ospita specie di rilevanza conservazionistica come il tarabusino, il porciglione e il martin

pescatore.



L’area si conferma inoltre una fondamentale tappa di transito e svernamento per molte specie protette come

aironi cenerini, aironi bianchi maggiori, spatole, cavalieri d’Italia, falchi di palude, beccaccini e molte altre

specie tra cui il germano reale.



Nonostante l’elevato valore ecologico dell’area, la zona umida (sito SIC) è minacciata dalla mano dell’uomo.

Un sito SIC di importanza vitale per molte specie di migratori e non solo, che purtroppo, con il passare degli

anni, è stato completamente abbandonato e ormai fortemente compromesso da rifiuti di ogni genere:

frigoriferi, materassi (ne abbiamo contato oltre 10), pneumatici di auto, vetri, legno, poltrone, divani,

plastica, cartoni, sfalci, e soprattutto rifiuti edili di ogni specie.