Giornata Lions di prevenzione del diabete: screening gratuito a Colletorto

Il Lions Club Larino, guidato dalla Presidente Carmela Minotti, alza il sipario su
un’altra fondamentale iniziativa dedicata alla salute pubblica. Forte dell’entusiasmo “caldeggiato
per tutta l’estate” e dei incoraggianti riscontri positivi registrati nei precedenti appuntamenti, il Club
frentano conferma il suo impegno instancabile sul territorio.
Per i Lions, la lotta al diabete non è solo un servizio, ma una vera e propria missione globale che
rientra nel service lionistico dedicato all’area salute: diabete-prevenzione, diagnosi precoce e
interventi sociali.
La Prevenzione è fondamentale. Il diabete mellito di tipo 2 è una delle emergenze sanitarie del
nostro tempo, in costante crescita e spesso silente nella sua fase iniziale. Intervenire con la
diagnosi precoce e la sensibilizzazione è essenziale per prevenire complicanze gravi e migliorare
la qualità della vita. È proprio in questa ottica che il Lions Club Larino ha scelto di non fermarsi,
garantendo un accesso diretto e gratuito al controllo.
I dettagli dell’appuntamento imminente
La cittadinanza di Colletorto e dei comuni limitrofi è invitata a partecipare a questa cruciale
giornata di screening: che si terrà domenica 19 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso la
Chiesa del Purgatorio sul Corso Vittorio Emanuele. L’iniziativa prevede screening gratuiti per
la valutazione del rischio e la diagnosi precoce.
Lo screening sarà condotto da professionisti, i soci Lions Dottor Marco Tagliaferri, Diabetologo e
la Dottoressa Maria Tartaglia, Medico di Base supportati dai volontari del Club.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Colletorto e dell’Associazione Italiana Lions per
il Diabete Onlus (AILD).
Dopo l’accoglienza positiva delle scorse iniziative, il Lions Club Larino rinnova il suo invito:
“Cogliere questa importante opportunità per prendersi cura della propria salute è un atto di
responsabilità.
La prevenzione è il primo passo per una vita sana.”
