Giornata Lions di prevenzione del diabete: screening gratuito a Colletorto

Il Lions Club Larino, guidato dalla Presidente Carmela Minotti, alza il sipario su

un’altra fondamentale iniziativa dedicata alla salute pubblica. Forte dell’entusiasmo “caldeggiato

per tutta l’estate” e dei incoraggianti riscontri positivi registrati nei precedenti appuntamenti, il Club

frentano conferma il suo impegno instancabile sul territorio.

Per i Lions, la lotta al diabete non è solo un servizio, ma una vera e propria missione globale che

rientra nel service lionistico dedicato all’area salute: diabete-prevenzione, diagnosi precoce e

interventi sociali.

La Prevenzione è fondamentale. Il diabete mellito di tipo 2 è una delle emergenze sanitarie del

nostro tempo, in costante crescita e spesso silente nella sua fase iniziale. Intervenire con la

diagnosi precoce e la sensibilizzazione è essenziale per prevenire complicanze gravi e migliorare

la qualità della vita. È proprio in questa ottica che il Lions Club Larino ha scelto di non fermarsi,

garantendo un accesso diretto e gratuito al controllo.

I dettagli dell’appuntamento imminente

La cittadinanza di Colletorto e dei comuni limitrofi è invitata a partecipare a questa cruciale

giornata di screening: che si terrà domenica 19 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso la

Chiesa del Purgatorio sul Corso Vittorio Emanuele. L’iniziativa prevede screening gratuiti per

la valutazione del rischio e la diagnosi precoce.

Lo screening sarà condotto da professionisti, i soci Lions Dottor Marco Tagliaferri, Diabetologo e

la Dottoressa Maria Tartaglia, Medico di Base supportati dai volontari del Club.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Colletorto e dell’Associazione Italiana Lions per

il Diabete Onlus (AILD).

Dopo l’accoglienza positiva delle scorse iniziative, il Lions Club Larino rinnova il suo invito:

“Cogliere questa importante opportunità per prendersi cura della propria salute è un atto di

responsabilità.

La prevenzione è il primo passo per una vita sana.”