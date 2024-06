Giornata Ambiente e Oceani: La LILT partecipa alla raccolta di mozziconi

La LILT Campobasso nella mattinata di sabato ha preso parte alla “raccolta di mozziconi” nel centro cittadino di Termoli organizzata da Plastic Free Molise, in occasione della Giornata dell’Ambiente e degli Oceani. L’Associazione Provinciale della LILT, da tempo attenta e sensibile alla tutela dell’ambiente, ha partecipato con alcuni volontari per promuovere la prevenzione oncologica che passa anche per la

difesa e la salvaguardia dell’ambiente che ci circonda.



Nella sola mattinata di sabato in sole due vie principali della città di Termoli sono stati raccolti circa 5mila mozziconi di sigarette. I più erano gettati a terra o spesso interrati in aiuole e nei vasi tra le piante.

Manca la cultura della prevenzione e dei danni che quel mozzicone crea effettivamente all’ambiente. La sigaretta fa male due volte: alla salute e all’ambiente.

I mozziconi sulle spiagge danneggiano gli oceani e la fauna marina, nelle foreste provocano incendi e contaminano il suolo e l’acqua.

Bisogna considerare che un mozzicone gettato a terra, o peggio sotterrato in giardino o in spiaggia, ha un tempo complessivo di degradazione che va dai 5 ai 10 anni. I mozziconi, inoltre, contengono sostanze tossiche difficilmente biodegradabile, con circa 4000 diverse sostanze di cui moltissime cancerogene.

Per salvare le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco è necessario contrastare da un lato la dipendenza dal fumo e dall’altro contrastare con decisione i danni ambientali causati dai mozziconi.

La LILT Campobasso opera attivamente con le nuove generazioni all’interno delle scuole con diversi progetti contro il fumo coinvolgendo in maniera interattiva gli studenti. Ma è impegnata anche con il supporto ai fumatori che vogliono spegnere la sigaretta grazie agli incontri per smettere di fumare realizzati presso l’ambulatorio antifumo LILT di Termoli o in video consulenza. E da qualche anno la sezione provinciale della LILT sta concentrando il focus anche sulla tutela dell’ambiente perché ambiente e risorse del nostro pianeta sono problematiche strettamente legate alla salute e alla qualità della vita delle popolazioni.