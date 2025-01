Giallo sull’aereo JetBlue, trovati due corpi dopo l’atterraggio in Florida

(Adnkronos) – E' giallo su un volo della JetBlue Airways. Due corpi senza vita sono infatti stati trovati nel vano dell'aereo atterrato a Fort Lauderdale-Hollywood dopo essere partito dall'aeroporto Jfk di New York. Lo si apprende dai media statunitensi, che citano il rapporto dello sceriffo di Broward e i medici legali. JetBlue, compagnia low-cost con sede a Long Island City, nel Queens newyorchese, ha comunicato che due persone sono state trovate morte nel vano del carrello di atterraggio dell'aereo nella serata di ieri. Il ritrovamento dei corpi è avvenuto durante un'ispezione di routine dopo l'arrivo dell'aereo in Florida. “Al momento, l'identità degli individui e il modo in cui hanno avuto accesso all'aereo rimangono sotto inchiesta – ha informato JetBlue -. Si tratta di una situazione straziante e ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le autorità per sostenere i loro sforzi per capire come si è verificato”. Secondo una ricostruzione di Cbs News, l'Airbus A320 era partito da Jfk ieri sera alle 20.20, quando le temperature esterne erano gelide e sotto gli zero gradi. L'aereo è arrivato a Fort Lauderdale, in Florida, con qualche minuto di ritardo, alle 23.03. La squadra omicidi dello sceriffo di Broward sta lavorando per capire come le due persone siano finite nel vano, mentre l'ufficio del medico legale eseguirà le autopsie per determinare le cause della loro morte. Il vano carrello non è pressurizzato o riscaldato e le temperature in quota sono ben al di sotto dello zero, pertanto nascondersi al suo interno porta quasi sempre alla morte, scrive la Cbs. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)