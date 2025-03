Germania, Merz annuncia principio di accordo con Spd per formare governo

(Adnkronos) – Il leader dei conservatori tedeschi (Cdu) e probabile nuovo cancelliere, Friedrich Merz, ha annunciato di aver raggiunto un principio di accordo con i socialdemocratici di Spd per la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni di febbraio. "Abbiamo raggiunto un accordo su alcune questioni – ha affermato Merz – Abbiamo un grande compito davanti a noi. Siamo consapevoli delle sfide, soprattutto per quanto riguarda la situazione internazionale". Il documento concordato dai due schieramenti prevede, ha anticipato Merz, che in futuro i richiedenti asilo dovranno essere respinti già alla frontiera di terra, ma solo in coordinamento con i Paesi confinanti, e la riduzione delle tasse sull'energia elettrica per allentare la pressione sui consumatori e le imprese. Prevista anche la riduzione al sette per cento dell'Iva, dal 19 per cento, sul conto al ristorante, ha precisato il leader della Csu, Markus Söder. La tassa, che era già stata ridotta durante la pandemia, era tornata al valore usuale nel gennaio del 2024, fra le proteste di tutti. I partiti hanno anche concordato, senza tuttavia precisare in che modo, una riduzione della pressione fiscale per la "classe media in senso esteso". Dopo la conclusione dei colloqui esplorativi svoltisi sulla scia delle elezioni del 23 febbraio, prenderanno il via i negoziati fra Cdu/Csu e Spd per la definizione formale del programma della coalizione di governo. I negoziati in cui si divideranno le diverse cariche di governo fra gli schieramenti inizieranno la prossima settimana, una volta che i comitati dei due blocchi approveranno il documento. Dopo l'annuncio del leader del blocco conservatore e prossimo probabile Cancelliere, Friedrich Merz, e il leader della Spd, Lars Klingbeil questo pomeriggio a Berlino, ci si aspetta che il processo per la formazione del nuovo governo possa concludersi entro Pasqua. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)