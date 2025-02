Geolier annuncia 4 nuovi concerti. Il 2 agosto a Campobasso

Nell’ennesimo anno da record, Geolier non è ancora pronto a fermarsi: l’artista annuncia oggi quattro

nuovi appuntamenti live per questa estate. Tra questi nuovi attesissimi live c’è anche Campobasso:

sabato 2 agosto, nell’area eventi di Selva Piana. Il concerto, organizzato da PS LIVE GROUP, rientra

nel cartellone del CAMPOBASSO SUMMER FESTIVAL, promosso dall’Amministrazione Comunale

del capoluogo con il preciso indirizzo politico e culturale di porre il capoluogo nel circuito nazionale dei

grandi concerti. Le prevendite sono attive già dalle 14 di oggi su Ticketone e Ciaotickets e nei punti

vendita abituali.

Geolier è pronto a incantare ancora una volta i suoi fan impazienti di accoglierlo in tutta Italia. Queste le

nuove date, prodotte da Magellano Concerti:

28 GIUGNO 2025 – TRENTO – TRENTO LIVE FEST

31 LUGLIO 2025 – LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA

02 AGOSTO 2025 – CAMPOBASSO – CAMPOBASSO SUMMER FESTIVAL

04 AGOSTO 2025 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

L’artista ha rilasciato lo scorso novembre il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato

quadruplo platino, “DIO LO SA – ATTO II”, che ad una settimana dal debutto alla primo posto della

Classifica Fimi Top Album. Il nuovo traguardo segue il successo delle prime 24 ore, che ha visto tutti gli

otto brani del disco entrare in TOP 20 su Spotify Italia, conquistando il primo posto con “TU ED IO”

featuring Rose Villain e il secondo con “MAI PER SEMPRE”.

Il 4 dicembre Spotify ha dichiarato Geolier

l’artista più ascoltato in Italia nel 2024, al primo posto anche nella classifica dei brani con “I P’ ME, TU

P’ TE”, certificato quadruplo platino, e degli album più ascoltati con “DIO LO SA”, che è anche tra i cinque

dischi più ascoltati in Europa sulla piattaforma.



Lo scorso 19 novembre è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le

tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona.



GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli

ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi

anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la

scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 88 dischi di platino e 37 dischi d’oro.



Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che

oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego

Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed è già pronto ad

infrangere un altro record quest’estate, quando sarà il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte

all’Ippodromo di Agnano nella sua città.