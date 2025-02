Genova, ha malore a scuola poi studentessa confida ai prof: “Un amico mi ha violentata”

(Adnkronos) –

Una studentessa di 18 anni oggi, 10 febbraio, a Genova mentre si trovava a scuola ha raccontato agli insegnanti di essere stata violentata da un amico. Un racconto scioccante che la giovane ha fatto in seguito a un malore. Secondo quanto ricostruito la violenza sarebbe avvenuta la scorsa notte. Gli insegnanti hanno subito chiamato la polizia, intervenuta con la squadra volante e il 118. Come da prassi in questi casi è stato attivato il codice rosa e la giovane è stata trasportata al pronto soccorso del Galliera. Sul caso indaga la squadra mobile, coordinata dalla procura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)