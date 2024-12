Genoa-Torino 0-0: Vanoli fermo al palo, nessun gol a Marassi

(Adnkronos) – Un punto a testa tra Genoa e Torino, nell'anticipo del sabato della 15esima giornata di Serie A. A Marassi la sfida si chiude sullo 0-0, con la squadra di Vieira che si porta a 15 punti mentre quella di Vanoli a 16. Primo tempo senza particolari occasioni, tranne che per un tiro di Frendrup respinto in scivolata da Ricci al 33', mentre da parte granata è arrivato al 39' un tentativo in rovesciata di Sanabria con conclusione sul palo esterno di Vojvoda. Poche le occasioni anche nella ripresa con le due squadre che hanno pensato prima a non perdere. Al 51' calcio di punizione battuto da posizione defilata dal rossoblu Miretti che finisce direttamente tra le braccia di Milinkovic-Savic. Al 70' ci prova il neo-entrato Karamoh con una conclusione però respinta. Al Genoa non basta neanche l'ingresso di Balotelli per conquistare i tre punti, anzi all'89' è stato annullato un gol al Torino, andato in rete con Karamoh, ma l'azione era nata da un controllo di braccio di Coco, fischiato dall'arbitro. Al 93' ancora granata pericolosi ma la conclusione di Tameze viene respinta in qualche modo da un reattivo Leali. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)