GdiF Roan Termoli: sequestrati 130 chili di prodotti ittici non tracciati

I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Termoli hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di 130 chilogrammi di prodotti ittici, sprovvisti della necessaria etichettatura e tracciabilità. L’operazione è avvenuta la scorsa notte a Termoli, nell’ambito dei controlli volti a contrastare gli illeciti nel settore della pesca.

Durante un controllo documentale ad un furgone adibito al trasporto di prodotto ittico, i finanzieri hanno individuato e sequestrato il pescato – composto principalmente da pesce azzurro, pesce bianco, mazzancolle – e sanzionato il responsabile.

Il trasporto del pescato privo delle dichiarazioni di etichettatura e tracciabilità prevede una sanzione da 750 a 4.500 euro.

All’esito del prescritto controllo sanitario, a cura del personale specializzato dell’A.S.Re.M., che ne ha accertato l’idoneità al consumo, il prodotto alimentare è stato interamente donato ad enti benefici locali.

L’operazione sottolinea l’efficacia dell’azione del dispositivo Aeronavale della Guardia di finanza di Termoli, che opera lungo tutta la costa molisana, assicurando una presenza costante e capillare a difesa del mare, del consumatore e a tutela dell’economia legale, contrastando le attività illecite come la pesca illegale.