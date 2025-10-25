La compagnia della Guardia di finanza di Termoli, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui traffici
illeciti, ha svolto specifiche attività a contrasto del traffico e dello spaccio di droga nei pressi della locale
stazione ferroviaria, luogo già oggetto di specifici interventi repressivi nel recente passato.
I controlli in questione sono stati eseguiti sia d’iniziativa che unitamente alle unità cinofile del Gruppo di
Campobasso.
Proprio grazie all’ausilio del cane a/d Jimmy, da qualche mese in organico alle Fiamme gialle di Campobasso, e
del suo conduttore, nel pomeriggio del 21 ottobre u.s. i finanzieri hanno fermato un soggetto, residente fuori
regione, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 25 grammi.
La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il soggetto in questione segnalato, a piede libero, alla competente
Autorità Giudiziaria di Larino per l’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo
nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.
GdiF: intensificata attività di contrasto al traffico e spaccio di stupefacenti nelle adiacenze della stazione di Termoli
