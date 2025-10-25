GdiF: intensificata attività di contrasto al traffico e spaccio di stupefacenti nelle adiacenze della stazione di Termoli

La compagnia della Guardia di finanza di Termoli, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui traffici

illeciti, ha svolto specifiche attività a contrasto del traffico e dello spaccio di droga nei pressi della locale

stazione ferroviaria, luogo già oggetto di specifici interventi repressivi nel recente passato.

I controlli in questione sono stati eseguiti sia d’iniziativa che unitamente alle unità cinofile del Gruppo di

Campobasso.

Proprio grazie all’ausilio del cane a/d Jimmy, da qualche mese in organico alle Fiamme gialle di Campobasso, e

del suo conduttore, nel pomeriggio del 21 ottobre u.s. i finanzieri hanno fermato un soggetto, residente fuori

regione, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 25 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il soggetto in questione segnalato, a piede libero, alla competente

Autorità Giudiziaria di Larino per l’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo

nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.