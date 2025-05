GdF Campobasso/Progetto “Educazione alla legalità economica”. Incontri con le scuole della provincia

Nelle passate settimane, nell’ambito di uno specifico progetto dedicato all’educazione alla legalità economico-

finanziaria, la Guardia di finanza di Campobasso ha incontrato gli studenti di alcune scuole primarie e secondarie

dislocate nella provincia.

L’iniziativa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale Molise, si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa

stipulato tra il Corpo della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

In particolare, il programma degli interventi, pianificato in favore degli istituti scolastici che ne hanno fatto

richiesta e sono risultati idonei dal punto di vista logistico, ha visto il coinvolgimento di oltre 50 classi,

suddivise, tra primarie e secondarie – di primo e secondo grado – nonché di centinaia di alunni e alunne, i quali

hanno avuto modo così di avvicinarsi alle attività quotidianamente svolte dal Corpo e di riflettere sul tema della

legalità economico-finanziaria.

Nel corso degli incontri, organizzati in sinergia con i Dirigenti scolastici, personale dei Reparti operativi del

Comando Provinciale di Campobasso ha illustrato agli studenti, in un linguaggio parametrato alla platea di

giovani interlocutori, l’attività svolta dalle Fiamme Gialle a contrasto delle frodi fiscali, del traffico di sostanze

stupefacenti, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della contraffazione nonché della criminalità organizzata,

ponendo l’accento sul concetto di “legalità economica”.

I militari hanno inoltre arricchito dal punto di vista didattico ed informativo gli incontri con dimostrazioni

pratiche di ricerca e scoperta di sostanze stupefacenti occultate su bagagli o persone, da parte delle unità cinofile

specializzate antidroga, che quotidianamente vengono impiegate sul territorio della provincia.

Non da ultimo, gli incontri hanno rappresentato una preziosa occasione per illustrare agli studenti delle classi

quinte possibilità e procedure per l’arruolamento nella Guardia di finanza, nell’ottica di fungere da strumento di

orientamento nella scelta di percorsi post formazione.

In particolare, sono state illustrate le varie opportunità e le modalità di accesso e selezione regolamentate nei

diversi bandi che annualmente vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.