Gauff vince il Roland Garros e su X spopola… Panatta

(Adnkronos) –

Coco Gauff ha vinto il Roland Garros 2025 e sui social si pensa ad Adriano Panatta. Dopo la vittoria di oggi, sabato 7 giugno, contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, sconfitta in finale in rimonta in tre set, tanti tifosi e appassionati di tennis hanno ricordato le parole dell'ex giocatore azzurro, che dopo la finale persa dall'americana a Roma, quando venne sconfitta da Jasmine Paolini all'ultimo atto degli Internazionali d'Italia, la definì poco adatta a giocare sulla terra e, per alcuni versi, a tennis in generale. Parole che oggi, dopo il trionfo di Gauff nello Slam parigino, massima espressione della stagione sulla terra, suonano piuttosto ironiche. In tanti su X stanno infatti ricordando le parole di Panatta. "Jasmine Paolini è una giocatrice straordinaria. Il 95% delle giocatrici tirano forte e non pensano. Devono imparare a giocare a tennis", disse Adriano, "Gauff ha perso senza intelligenza. Sono tenniste fatte in laboratorio, non cambia mai espressione durante il match. Lei, o chi le sta accanto, non capisce che bisogna cambiare modo di giocare. Una giocatrice di quel livello, numero 3 del mondo (oggi seconda nel ranking Wta, ndr) e potenzialmente numero 1, dovrebbe cambiare allenatore". Le critiche di Panatta poi sono diventate più specifiche, dicendo che Gauff fosse 'programmata' per giocare sul cemento: "Imparare a giocare sulla terra battuta non fa mica male… Gauff fatto una palla corta che non ho visto fare nemmeno al circolo da due signore attempate… Ormai insegnano solo a tirare forte senza pensare. Il 95% delle giocatrici gioca come Gauff, vince chi sbaglia meno: è una noia mortale. Mi diverto a guardare la Paolini perché pensa e fa giocare" male "queste giocatrici… vabbeh, giocatrici… capaci di giocare solo in una maniera…". A difesa di Gauff però arrivò proprio Paolini, che l'aveva appena battuta nella finale di Roma: "Quanti anni ha Coco? 21? Ha vinto uno Slam. Credo ci sia poco da criticare onestamente", aveva detto Jasmine, eliminata agli ottavi del Roland Garros dall'ucraina Elina Svitolina, "è una ragazza giovanissima, una grande atleta, molto influente nel nostro sport. Una grande personalità. Credo che porti solo cose positive al tennis". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)