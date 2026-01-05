Gambatesa premiata dal Ministero/Gran finale delle festività con lo spettacolo “Il Granze e potente OZ”

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha riconosciuto il Comune di

Gambatesa con un ulteriore contributo fino a 1.000 euro nell’ambito del progetto PNRR “Turismo

delle Radici”, destinato a valorizzare i borghi italiani e le tradizioni culturali, anche per gli italiani e

gli italo-discendenti residenti all’estero.

Il finanziamento aggiuntivo arriva come riconoscimento per la gestione efficace e la

rendicontazione puntuale del precedente contributo ottenuto dal Comune per le attività legate al

“2024 – Anno delle Radici Italiane”. Grazie a questa nuova opportunità, Gambatesa potrà

realizzare iniziative culturali e turistiche nel periodo festivo, arricchendo l’offerta del territorio con

eventi coinvolgenti e di forte impatto emotivo.

A chiusura di tutti gli eventi natalizi delle “Maitunat” – la secolare tradizione di canti e riti augurali

della notte di San Silvestro – il 5 gennaio 2026 alle ore 18:00 sarà in scena lo spettacolo teatrale

per bambini “Il grande e potente Oz”.

Protagonista è Oscar, un giovane prestigiatore che riscopre il Regno di Oz, il magico mondo della

sua infanzia, grazie ai suoi vecchi giocattoli e amici inseparabili. Tra magie sorprendenti, ombre

cinesi, disegni di sabbia e atmosfere poetiche, Oscar intraprenderà un viaggio straordinario alla

riscoperta della fantasia, dell’amicizia e dello stupore, emozionando grandi e piccini.

Lo spettacolo rappresenta il momento conclusivo delle festività natalizie e si inserisce nel quadro

delle attività del progetto Turismo delle Radici, che mira a promuovere il territorio agli italiani

all’estero e a far conoscere le tradizioni locali, come la secolare pratica delle maitunat, canti e riti

augurali della notte di San Silvestro, che coinvolgono l’intera comunità.

Con questo riconoscimento, Gambatesa conferma il proprio impegno nella promozione della

cultura, delle tradizioni e del turismo esperienziale offrendo momenti unici che uniscono

divertimento, scoperta e radici profonde.