Gaffe al Power Hits Estate: “Sta entrando Irama”. Ma è Rkomi

Rkomi scambiato per… Irama al Power Hits Estate. Stasera, lunedì 1 settembre, all'Arena di Verona stanno sfilando uno dopo l'altro i cantanti che hanno animato l'estate 2025, tra nuove hit e successi del passato. Tanti gli appassionati di musica che hanno riempito parterre e tribune, in una serata che è stata segnata dalla pioggia e da interruzioni che però non ne hanno intaccato l'entusiasmo. Tra gli ospiti più attesi della serata c'era anche Rkomi, protagonista dell'estate con il singolo "Sto bene al mare", brano di Marco Mangoni, che per l'occasione ha sfoggiato un nuovo look biondo, con i featuring proprio del rapper ligure e di Sayf, uno dei talenti della nuova scena rap. Al momento dell'ingresso sul palco però, proprio Rkomi è stato protagonista di un simpatico siparietto, prontamente ripreso e postato sulle sue storie Instagram. Un tecnico che lavora dietro le quindi del Power Hits Estate, quando ha dato il via libera a Rkomi, ha detto via radio: "Sta entrando Irama". Una gaffe che qualcuno nel team del rapper ha subito corretto, scoppiando a ridere.