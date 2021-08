Frosolone/Ruba auto e scappa. Rintracciato e arrestato 35enne

Pomeriggio di follia e timore per i cittadini di Frosolone quello dello scorso venerdì, quando hanno visto sfrecciare per le vie del centro un’autovettura a forte velocità con una condotta di guida altamente spericolata, che ha seriamente messo a repentaglio l’incolumità dei passanti.

Tutto ha avuto inizio in un bar del centro dove nel pomeriggio inoltrato un 35enne in vacanza nella cittadina molisana, ha fatto il suo ingresso in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato ad inveire contro il proprietario minacciandolo e, dopo aver scaraventato a terra il registratore di cassa, gli ha sottratto le chiavi della propria autovettura parcheggiata all’esterno del locale, asportandola. Messosi alla guida del mezzo, ha quindi proceduto ad alta velocità per le vie della cittadina, con manovre spericolate creando serio pericolo per l’incolumità dei passanti. I Carabinieri della Stazione di Frosolone, unitamente ad un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isernia, prontamente intervenuti a seguito della richiesta avanzata dal proprietario del locale, si sono posti al suo inseguimento riuscendo a bloccarlo nel limitrofo comune di Sant’Elena Sannita. A questo punto l’uomo si è dapprima rifiutato di scendere dall’autovettura e poi ha opposto energica resistenza ai militari operanti al punto che uno di essi ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. L’uomo è stato quindi tratto in arresto poiché ritenuto responsabile dei reati di furto, lesioni, minacce, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, provvedimento convalidato nel pomeriggio di ieri nel corso del giudizio direttissimo dalla competente Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto gli arresti domiciliari.