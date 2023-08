Francia / Donna segregata in casa per 11anni

Una notizia agghiacciante: orrore in Francia dove una donna di 53 anni era stata rinchiusa dal 2011, in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, non lontano dalla Germania, nell’est del Paese.

E’ stata ritrovata in una stanza nuda, con il cranio rasato, denutrita e con fratture.

Un uomo è in stato di fermo ed è stata aperta un’inchiesta per sequestro di persona, stupro aggravato e atti di tortura e barbarie.

La notizia sul giornale Républicain Lorrain.

Foto di repertorio