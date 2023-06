“Formiamo i manager di domani …. con la logica del gioco. Osserva, memorizza, analizza, prevedi, decidi ”

Studiare per conoscere le regole, scegliere le strategie migliori per conseguire gli obiettivi,

imparare a gestire le emozioni accettando le sconfitte , senza esaltarsi per le vittorie, sono

solo alcuni degli aspetti del “nobil giuoco” che verranno affrontati nel percorso formativo

ideato e proposto da Confcooperative Molise.

“Un innovativo percorso per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’impresa etica, in

modo leggero e sfidante” ha dichiarato l’ing.Visco, Presidente di IMFAP, l’ Ente di Formazione

che Confcooperative ha incaricato di realizzare il corso.

Sotto l’attento sguardo di Francesco Terzano, i partecipanti avranno modo di costruire

relazioni sociali, di stimolare le proprie capacità cognitive e, tra una mossa e l’altra,

apprendere i valori dell’economia sociale, l’importanza della persona umana nelle attività

imprenditoriali, l’esigenza di imparare a coniugare lo sviluppo con la sostenibilità.

Nel rispetto dei principi di riferimento di Concfcooperative, durante gli incontri si

commenteranno anche i passaggi più importanti dell’enciclica Laudato Sii di Papa

Francesco, nelle riflessioni sul ruolo dell’uomo custode del Creato.

Passaggi vitali da condividere con i giovani di oggi che saranno classe dirigente di domani.

Oggi più che mai, che siamo chiamati ad assistere alle disastrose conseguenze di una non

corretta gestione del territorio.