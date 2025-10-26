Formazione su tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo presso la Prefettura di Campobasso

In prosecuzione delle attività avviate nell’ambito del Tavolo tecnico sulle Vulnerabilità, costituito
presso la Prefettura di Campobasso, si è svolta questa mattina, 23 ottobre 2025, una giornata di
formazione, a cura dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Campobasso, dal titolo: “Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo:
quadro giuridico e sistema di protezione delle vittime”.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 50 persone, tra operatori, mediatori e responsabili dei
Centri di Accoglienza Straordinaria della provincia ed ha approfondito temi di particolare rilevanza
quali:
l’identificazione precoce e il supporto alle potenziali vittime di tratta intercettate ai confini o sul territorio;
le misure di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo dei migranti;
l’emersione e la tutela delle vittime;
la collaborazione multi-agenzia per il contrasto allo sfruttamento.
L’incontro, seguito con vivo interesse dai partecipanti, ha alternato momenti di approfondimento
giuridico, condivisione di esperienze operative e analisi di casi concreti, stimolando la riflessione
collettiva e rafforzando la rete territoriale nell’impegno comune al contrasto della tratta e dello
sfruttamento.
