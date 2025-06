Fognini non ha paura di Alcaraz: risate e abbracci a Wimbledon – Video

(Adnkronos) –

Fabio Fognini ride con Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025. Il sorteggio di oggi, venerdì 27 giugno, ha decretato che sarà proprio il tennista azzurro il primo avversario sulla strada dello spagnolo, numero due del mondo e campione in carica a Londra. Un accoppiamento non certo fortunato per il ligure, reduce da un periodo complicato in campo e volato nel tabellone principale del torneo senza passare per le qualificazioni grazie al forfait del francese Arthur Fils. Fognini però sembra averla presa con filosofia. Tra i campi di Wimbledon i due si sono incrociati scambiandosi un saluto. Appena ha visto Alcaraz, Fognini ha allargato il sorriso scoppiando a ridere e abbracciando poi lo spagnolo, che ha ricambiato il saluto sorridendo a sua volta. A quel punto è arrivato anche Novak Djokovic, che ha salutato Fognini prima di abbracciare proprio Alcaraz e scambiare qualche parola con lui, dopo che i due si erano allenati insieme nella giornata di ieri. Un clima piuttosto disteso quindi a Wimbledon, con i primi match in programma il prossimo 30 giugno. Proprio lunedì è previsto il match tra Alcaraz e Fognini che aprirà il programma del Centre Court. A Londra è infatti tradizione che a dare il via ufficiale del torneo sia il campione in carica, quindi lo spagnolo, fresco vincitore del Queen's e, qualche settimana fa, anche del Roland Garros, dove ha battuto in una finale-maratona Jannik Sinner. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)