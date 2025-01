Fnm si conferma tra prime entità top rated nel mondo

(Adnkronos) – Anche nel 2024 Morningstar Sustainalytics, fornitore globale di dati, rating e ricerche in ambito ambientale, sociale e di governance, ha valutato come trascurabile (“negligible”) il profilo di rischio Esg a cui è esposto il Gruppo Fnm, assegnando un punteggio di 6,3 (su una scala compresa tra 0 e > 40, dove 0 indica il miglior rating e >40 il peggiore), in continuo miglioramento rispetto sia rispetto al 2023 (6,6) sia al 2022 (7,4). Lo sottolinea una nota. Fnm si conferma pertanto tra le prime 50 società top rated delle oltre 15.000 entità valutate nel mondo da Morningstar Sustainalytics – società leader nella ricerca e nell’assegnazione dei rating in ambito Esg – ed al quarto posto tra le 175 aziende attive nel settore delle infrastrutture di trasporto. Morningstar Sustainalytics ha valutato la gestione del rischio riguardo la sostenibilità dei servizi, le relazioni con la comunità, la salute e la sicurezza sul lavoro ed ha ritenuto che il rischio residuo non gestito sia trascurabile. L’assegnazione del rating è stata richiesta volontariamente da parte di Fnm. Il Gruppo Fnm conferma la propria attenzione verso i temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance ed il costante impegno a migliorare la trasparenza e l’integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi e nella strategia aziendale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)