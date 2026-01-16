FlixBus potenzia i collegamenti con il Molise: al via nuove corse da Campobasso e Isernia

FlixBus potenzia il servizio in Molise, inaugurando nuovi collegamenti diretti da Campobasso e Isernia verso Roma, Foggia, Andria, Trani, Bisceglie e Molfetta.

La società intende così facilitare gli spostamenti degli studenti e lavoratori fuorisede, nonché veicolare nuovi flussi turistici da Roma e dalla Puglia verso il territorio.

Da Campobasso e Isernia si possono raggiungere Roma e la Puglia tutti i giorni, senza alcun cambio

Grazie alla nuova linea, il Molise è sempre più integrato nella rete nazionale di FlixBus, con possibili benefici sia per i residenti che per il territorio stesso.

I primi a trarre vantaggio dalla nuova linea, già operativa, sono i fuorisede provenienti dalle due province molisane che studiano o lavorano a Roma.

Ogni giorno si potrà raggiungere la Capitale in tutta comodità e senza cambi sia da Campobasso, con partenza dal terminal bus di Piazza San Pio da Pietrelcina alle 11:00, sia da Isernia, partendo dall’Autostazione Francesco Martino, in piazza della Repubblica, alle 11:45. L’arrivo a Roma, presso la stazione Tiburtina, è previsto alle 13:55.

Allo stesso tempo, la nuova linea potrà giovare al territorio in termini di indotto turistico, veicolando nuovi flussi di visitatori verso le province di Campobasso e Isernia da Roma e dalla Puglia grazie a tempi di percorrenza favorevoli e all’assenza di interconnessioni, che rendono l’autobus una soluzione altamente competitiva rispetto alla rete ferroviaria.

Un esempio è offerto dalle tratte fra Roma e Isernia (due ore e dieci minuti di FlixBus) e tra Foggia e Campobasso (un’ora e 20 minuti), sulle quali non sono disponibili collegamenti diretti in treno.

Viceversa, chi parte dal Molise potrà approfittare dei nuovi collegamenti per pianificare un soggiorno in Puglia, scoprendo destinazioni dell’entroterra come Andria o località costiere come Trani, sede della famosa cattedrale sul mare. Ovviamente, anche i visitatori diretti a Roma potranno trarre vantaggio dai nuovi collegamenti per organizzare il loro soggiorno nella Capitale con ancor più facilità.

I biglietti per viaggiare sulle nuove tratte attivate da FlixBus in Molise sono acquistabili sul sito e tramite l’app della società.

A proposito di FlixBus

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che mira a trasformare l’industria del trasporto collettivo con soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno, operando in più di 40 Paesi in cinque continenti con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound. Con il suo modello di business asset-light e la sua innovativa infrastruttura tecnologica, Flix, lanciata nel 2013, ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato dei viaggi in autobus a lunga percorrenza in Europa, Nord America e Turchia, espandendosi anche in Sud America e nella regione Asia Pacifico.

Spinta da un approccio pionieristico alla mobilità sostenibile, Flix si impegna a raggiungere l’obiettivo di Net Zero entro il 2040 in Europa ed entro il 2050 a livello globale. Per monitorare i propri progressi all’interno di un quadro scientificamente riconosciuto, Flix ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine con l’iniziativa Science Based Targets.

Mentre il team Flix si occupa della pianificazione della rete, delle strategie di prezzo, della gestione delle operazioni, del marketing, delle vendite, del controllo qualità e del business development con un approccio data-driven, ai partner è affidato il servi-zio operativo quotidiano. L’innovativo connubio fra le competenze tecnologiche di Flix e il tradizionale settore del trasporto passeggeri su gomma e rotaia ha trasformato una start-up europea in una società travel tech leader a livello globale in espansione.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.flixbus.it