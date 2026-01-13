Firmato a Roma il protocollo Corecom Ucsi 

Presso l’Istituto Ravasco di Roma, il coordinamento dei Corecom nazionali ha firmato il protocollo d’intesa con l’Ucsi, associazione stampa cattolica. A siglare l’evento, unico nella storia dei Comitati e della stampa di settore, il presidente dei Corecom Carola Barbato, il presidente dell’Ucsi Vincenzo Varagona e come padre spirituale il cardinale Angelo Bagnasco.

Presente all’evento il presidente del Corecom Molise Vincenzo Cimino che ha relazionato sull’attività che svolte sulla media education nel territorio regionale, evidenziando l’ottima sinergia anche con l’Usr, l’Università, l’Ucsi regionale, l’Ordine dei Giornalisti, degli Psicologi, degli Avvocati dei tre fori, delle Camere penali, l’Arma dei Carabinieri e molte istituzioni scolastiche.

Il Corecom Molise, giova ribadirlo, in rapporto alla popolazione, con costi al lumicino, è il più attivo in Italia tra eventi, corsi, attività nelle scuole, formazione e quest’anno scolastico 2025/26, insieme alla fondazione art. 49, ha triplicato il programma delle lezioni frontali e il numero di scuole ed alunni coinvolti.