Fiorentina-Genoa 2-1, Kean e Gudmundsson firmano il successo viola

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 2-1 il Genoa nel match della domenica pomeriggio al Franchi, valido per il 23° turno di Serie A. Per la squadra di casa a segno Kean al 9' e Gudmundsson al 30, di De Winter al 55' il gol della bandiera degli ospiti. In classifica i viola agganciano al 5° posto la Lazio con 39 punti, uno in meno della Juventus quarta, mentre i rossoblù restano fermi al 12° posto a quota 26. Dopo soli tre minuti dall'inizio della partita l'arbitro chiamo subito in causa il Var per rivedere una trattenuta in area di Frendrup su Dodo che lo aveva superato in dribbling. Collu decide di non assegnare il rigore ai viola. La squadra di casa sblocca la partita al 9'. Punizione centrale battuta rapida da Mandragora per Kean che sorprende alle spalle la difesa e, con uno splendido colpo al volo in girata col destro, batte il portiere all'angolino. Al 16' Beltran si fa rubare palla da Sabelli e lo ferma a due passi dal limite dell'area: l'arbitro lo ammonisce. Al 24' Cornet mette una bella palla forte al centro dopo una conclusione sporca di Pinamonti, la difesa di casa allontana la minaccia. Alla mezz'ora raddoppia la viola con il gol dell'ex. Gudmundsson riceve da Gosens palla al centro, al limite dell'area: controllo per spostarsi palla sul mancino e tiro che, con una deviazione, beffa Leali. Al 32' ci prova Cornet dopo un'azione confusa in area, ma il suo mancino è centrale, blocca De Gea. Al 37' ospiti vicini al gol: Thorsby serve Cornet davanti a De Gea ma l'ex West Ham conclude clamorosamente a lato. Nel recupero della prima frazione tentativo da fuori area di Gudmundsson, ma il tiro è centrale e facile preda di Leali.

La ripresa parte con quasi 10' di ritardo per la sostituzione di Tolfo, uno degli assistenti dell'arbitro che ha accusato un problema fisico, al suo posto il quarto uomo Santoro. Per il Genoa c'è Vitinha al posto di Cornet. Al 3' intervento duro di Folorunsho su Miretti e giallo per lui. Al 10' il Genoa accorcia le distanze con De Winter. Corner di Martin e colpo di testa del difensore belga che supera De Gea. Citterio, vice dello squalificato Palladino, corre ai ripari inserendo Comuzzo per Richardson. Al 13' rossoblù ancora pericolosi con la palla in profondità per Pinamonti che la protegge bene e appoggia a rimorchio per Vitinha: cross in mezzo e tentativo al volo di Miretti che spedisce a lato. Al 16' Miretti si incunea in area e cerca il tiro col destro sul primo palo, senza riuscire a prendere lo specchio. Al 19' gigliati vicini al tris: dopo una smanacciata di Leali, Dodo colpisce di testa a botta sicura ma all'angolino Vasquez salva, mandando in angolo. Al 21' doppio cambio per Vieira che toglie Miretti e Thorsby per far posto a Messias ed Ekuban. Al 23' ancora De Winter pericoloso da calcio d'angolo, questa volta De Gea riesce a respingere il colpo di testa del difensore belga. Al 26' Dodo rientra sul mancino e calcia da fuori area, Leali blocca a terra. Arriva un altro cambio nella viola con Parisi per Beltran. Al 32' il neo entrato Ekuban va al tiro su assist di Pinamonti ma manda alto. Al 35' ammonito De Winter per un'entrata in ritardo su Gudmundsson. Al 38' doppio cambio per Vieira che toglie Sabelli e Masini, dentro Ekhator e Badelj, esaudendo così le sostituzione così come Citterio che inserisce Kouamé per Kean. Nel finale forcing del Genoa, con la Fiorentina che si difende con qualche affanno ma regge fino alla fine. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)