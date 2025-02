Filt, da ministero Lavoro impegno per lavoratori antincendio. Serve applicazione contratto con migliori retribuzioni e tutele

“Positivo l’incontro con i rappresentanti del ministero del Lavoro che si sono proposti come facilitatori nel trovare una soluzione alla condizione dei lavoratori dei servizi integrativi antincendio”.

A riferirlo la Filt Cgil sul presidio che si è tenuto a Roma “Per rivendicare retribuzioni e tutele dignitose e chiedere l’applicazione del ccnl Angaf sottoscritto unitariamente con Fit Cisl e Uiltrasporti”.

“La più grande azienda del settore antincendio Gruppo Servizi Associati, abbandoni il ccnl Anisa e riconosca quello Angaf perché non sono più tollerabili le pesanti differenze retributive esistenti, oltre ai diritti e alle tutele calpestate”.

“La nostra è una battaglia di civiltà e di dignità – sottolinea la Federazione dei Trasporti della Cgil – perché non è concepibile consentire che a questi lavoratori venga riconosciuto un trattamento economico inferiore ai 7 euro l’ora, il pagamento del lavoro straordinario solo dopo la centosettantatreesima ora mensile, nessuna maggiorazione per il lavoro notturno, nessuna garanzia per l’intervallo minimo tra una prestazione e l’altra. Inoltre, questi lavoratori non possono scioperare perché il contratto che contestiamo da tempo contempla esclusivamente lo sciopero virtuale”.