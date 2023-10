Fiera d’ottobre di Larino: protagonisti gli studenti delle scuole superiori D’Ovidio e San Pardo

Potenziare il legame della comunità scolastica con il territorio è uno degli obiettivi prioritari delle istituzioni educative, per questo anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, gli studenti delle scuole superiori dell’Omnicomprensivo “Magliano” di Larino, stanno vivendo da protagonisti l’appuntamento con la tradizionale Fiera di Ottobre che si sta svolgendo nel Polo fieristico di Larino. Mentre alcune classi partecipano agli interessanti convegni di approfondimento, quali quello sul Tartufo e la biodiversità, solo per citarne uno, altri studenti sono presenti nei rispettivi stand per illustrare i prodotti delle attività laboratoriali che svolgono durante le ore curriculari.



E de è così che nello stand dell’ITAEG “San Pardo” è possibile trovare i prodotti dei laboratori di

trasformazione quali olio, confetture, legumi, sottoli, tarallini, biscotti, vino prodotto dalla sede carceraria e tanto altro, compreso un apposito stand dedicato alle fantastiche produzioni del caseificio artigianale.

Sempre pieno di studenti briosi ed entusiasti di mostrare i frutti del loro lavoro, ma anche di tantissimi visitatori, lo stand del Lice “F. D’Ovidio”, in cui sono presenti i prodotti delle attività laboratoriali svolti nei laboratori di scienze e di arte: creme corpo, creme idratanti, saponi, profumatori per armadio, acqua micellare, apribottiglie, portachiavi in resina, orecchini, magliette colorate, decorazioni natalizie, calamite con slogan sulle bellezze molisane e dei comuni di provenienza realizzate dagli studenti del primo anno, candele e, per la prima volta, anche sedie e banchi che, all’interno del progetto per la sostenibilità ambientale, sono stati recuperati con la tecnica del decoupage ed hanno ora una nuova vita .

Fiore all’occhiello del Liceo, sempre presente in tutte le manifestazioni, il team della WEB-TV con gli studenti muniti di telecamere, macchina fotografica e microfono che hanno già avuto modo di intervistare, oltre alla Dirigente Scolastica, dott.ssa Emilia Sacco, il Presidente della Regione Roberti, l’Assessore Regionale all’agricoltura Micone, il Sottosegretario all’agricoltura on. La Pietra e tanti altri.