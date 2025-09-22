FIDAPA BPW Italy: Anna Maria Elvira Musacchio eletta Presidente Nazionale

L’Assemblea Nazionale della FIDAPA BPW Italy ha eletto a Roma Anna Maria Elvira Musacchio come nuova Presidente Nazionale.



Già Presidente Nazionale della Federazione e socia della sezione di Termoli, Anna Maria Elvira Musacchio porta con sé una lunga esperienza di impegno, dedizione e passione al servizio dell’associazione, che da sempre promuove la valorizzazione delle competenze femminili in tutti gli ambiti della società, della cultura, delle professioni e dell’imprenditoria.



La sua elezione rappresenta un riconoscimento al percorso intrapreso negli anni e una conferma del ruolo centrale che la FIDAPA BPW Italy riveste nella promozione della leadership femminile e nello sviluppo di progettualità capaci di generare cambiamento e innovazione.



Con la guida della nuova Presidente, la Federazione rinnova il proprio impegno a sostegno delle donne italiane, rafforzando il dialogo con le istituzioni, la società civile e il network internazionale della BPW.