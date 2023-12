Festività Natalizie: gli appuntamenti in Molise

Il Natale si avvicina, un altro anno è passato, e questo è il periodo di festa per eccellenza. Anche quest’anno , alcune comunità molisane presentano gli eventi tradizionali legati al Natale.🎇🎆✨

7 Dicembre

-Montenero di Bisaccia (CB): I fuochi dell’Immacolata dalle ore 17,30

-Agnone (IS): Presso il Teatro Italo Argentino i Neri per Caso in concerto ore 21,00-ingresso gratuito

8 Dicembre

-Fornelli (IS): 1° Edizione Il Borgo di Babbo Natale, a partire dalle ore 16,30, ingresso € 5,00 (Luminarie artistiche, mercatini, Casa di Babbo Natale, Animazione per bambini, artisti di strada, spettacoli di fuoco, trampolieri)

– Portocannone (CB): Casa di Babbo Natale presso il Caffè Letterario – e Mercatini natalizi presso Piazza Skanderbeg- a aprtire dalle ore 17,00

-Larino (CB): ore 18 Accensione Luminarie

-Trivento (CB): ore 17 accensione del nuovo albero ad uncinetto

-Cercemaggiore (CB): Ore 18,00 convento Santa Maria della Libera benedizione dell’albero di Natale e presentazione del libro dell’arcivescovo, “La Collana Della Vita”

– Agnone (IS): Concerto “La Musica Oltre” dell’Orchestra Sinfonica del Molise presso la Chiesa di san Francesco ore 18,00

– Agnone (IS): Presso il Teatro Italo Argentino – Enzo Avitabile con i Bottari & Black Tarantella ore 21,00 – ingresso gratuito

-Termoli (CB): esibizione “Corale Città di Termoli”

9 Dicembre

-Fornelli (IS): 1° Edizione Il Borgo di Babbo Natale, a partire dalle ore 16,30, ingresso € 5,00 (Luminarie artistiche, mercatini, Casa di Babbo Natale, Animazione per bambini, artisti di strada, spettacoli di fuoco, trampolieri)

-Agnone (IS): ‘Ndocciata ore 18.00

-Agnone (IS): Presso il Teatro Italo Argentino i Tiromancino in concerto, ore 21,00- ingresso gratuito

– Termoli (CB): esibizione “La Voce della Tradizione”

10 Dicembre

-Fornelli (IS): 1° Edizione Il Borgo di Babbo Natale, a partire dalle ore 16,30, ingresso € 5,00 (Luminarie artistiche, mercatini, Casa di Babbo Natale, Animazione per bambini, artisti di strada, spettacoli di fuoco, trampolieri)

-Riccia (CB): II Festa della Montagna nello scenario naturalistico del bosco Mazzocca

11 Dicembre

-Riccia (CB): II Festa della Montagna nello scenario naturalistico del bosco Mazzocca

16 Dicembre

-Termoli (CB): Il Borgo di Santa Claus Piazza Duomo – ore 15:00

17 Dicembre

– Portocannone (CB): Casa di Babbo Natale presso il Caffè Letterario – e Mercatini natalizi presso Piazza Skanderbeg- a partire dalle ore 17,00

– Termoli (CB):“Dune Buggy” Christmas Street Band – Vie del centro storico – dalle ore 18:00

20 Dicembre

Termoli (CB): Il Villaggio di Babbo Natale Piazza Vittorio Veneto – ore 17:00

22 Dicembre

Termoli (CB): Concerto di Natale presso Auditorium SS. Pietro e Paolo – ore 20:30 a cura dell’Ass. Corale città di Termoli

23 Dicembre

Termoli (CB): “Feel the Joy Gospel Choir” Auditorium Comunale, via Elba – ore 21:00

24 Dicembre

– Montenero di Bisaccia (CB) :Ore 24.00 “Natività” Corteo dal Santuario della Madonna di Bisaccia

25 Dicembre

– Montenero di Bisaccia (CB): 40° edizione del Presepe Vivente alle grotte arenarie, dalle ore 17,00 alle ore 21,00 ( Ingresso € 3,00 adulti- Gratuito bambini fino ai 10 anni )

26 Dicembre

-San Polo Matese (CB): 41° esdizione del presepe Vivente ( dalle ore 18 alle ore 21)

– Montenero di Bisaccia (CB): 40° edizione del Presepe Vivente alle grotte arenarie, dalle ore 17,00 alle ore 21,00

-Portocannone (CB)- Presepe Vivente Arbereshe nel Borgo Costantinopoli, dalle ore 18,00 alle ore 20,30

-Guardialfiera (CB): 35° Edizione del Presepe Vivente, ore 17,30 – 20,00. Ingresso € 2,00 adulti, gratuito bambini

27 Dicembre

-San Polo Matese (CB): 41° esdizione del presepe Vivente ( dalle ore 18 alle ore 21)

30 Dicembre

-Montenero di Bisaccia (CB): 40° edizione del Presepe Vivente alle grotte arenarie, dalle ore 17,00 alle ore 21,00- ( Ingresso € 3,00 adulti- Gratuito bambini fino ai 10 anni )

-Guardialfiera (CB): 35° Edizione del Presepe Vivente, ore 17,30 – 20,00. Ingresso € 2,00 adulti, gratuito bambini

31 Dicembre

Termoli (CB): Capodanno in piazza: “Do u remember? Back to ’80 ’90 ’00 Hits”

Piazza Vittorio Veneto – dalle ore 22:00

01 Gennaio 2024

Montenero di Bisaccia (CB): 40° edizione del Presepe Vivente alle grotte arenarie, dalle ore 17,00 alle ore 21,00 ( Ingresso € 3,00 adulti- Gratuito bambini fino ai 10 anni )

Portocannone (CB)- Presepe Vivente Arbereshe nel Borgo Costantinopoli, dalle ore 18,00 alle ore 20,30

Guardialfiera (CB): 35° Edizione del Presepe Vivente, ore 17,30 – 20,00. Ingresso € 2,00 adulti, gratuito bambini

04 Gennaio

Termoli (CB): “Hexperos”: Concerto di musica medioevale in Basilica Cattedrale – ore 21:00

06 Gennaio

Montenero di Bisaccia (CB): 40° edizione del Presepe Vivente alle grotte arenarie, dalle ore 17,00 alle ore 21,00 – con Corteo dei re Magi ( Ingresso € 3,00 adulti- Gratuito bambini fino ai 10 anni )

Portocannone (CB)- Presepe Vivente Arbereshe nel Borgo Costantinopoli, dalle ore 18,00 alle ore 20,30 -con Arrivo dei re Magi a cavallo

Guardialfiera (CB): 35° Edizione del Presepe Vivente, ore 17.00 – 20,00. Ingresso € 2,00 adulti, gratuito bambini. La manifestazione è preceduta dalla sfilata dei personaggi con l’arrivo dei Magi a cavallo

07 Gennaio

– Montenero di Bisaccia (CB): 40° edizione del Presepe Vivente alle grotte arenarie, dalle ore 17,00 alle ore 21,00 – Apertura straordinaria ( Ingresso € 3,00 adulti- Gratuito bambini fino ai 10 anni )

