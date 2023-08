Festività di San Basso/Quattro serate con street food e musica

Quattro serate a base di buona musica e cibo da strada al porto in occasione delle festività di San Basso.

Il tutto culminerà il 5 agosto con il concerto dell’artista romano Carl Brave.



Si comincia però con lo street food e la buona musica dalla serata del 3 agosto quando la serata sarà allietata da Alex Latino dj pronto a far ballare tutti gli amanti del genere

latino-americano così come la serata successiva, il 4 agosto infatti si esibiranno i

“Lomacchina”, band nostrana formatasi nel 2019 quando ha iniziato a farsi conoscere

anche a livello nazionale.



Il 5 agosto invece il grande concerto di Carl Brave che proporrà i successi più blasonati

del suo repertorio a base di pop e rap con i quali ha potuto anche farsi conoscere grazie a

collaborazioni importanti con altri artisti del settore.

Per l’occasione Carl Brave si esibirà con una band di undici elementi: sul palco sarà

accompagnato da Mattia Castagna al basso, Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi alle

chitarre, Simone Ciarocchi alla batteria, Lucio Castagna alle percussioni, Edoardo Impedovo e

Gabriele Tamiri alle trombe, Marco Bonelli al sax, Matteo Rossi alle tastiere e Marta Gerbi e

Francesco Sacchini ai cori.

Infine, il 6 agosto l’esibizione dei “Monev”, altra band locale pronta a far divertire tutti

coloro che si ritroveranno nel piazzale del porto di Termoli.



Gli eventi musicali sono gratuiti, la manifestazione è stata organizzata dall’assessorato

alla Cultura del Comune di Termoli in collaborazione con Associazione Culturale Eventi,

Arte e Spettacolo; Rooster, Molievents e Vespa Club Thermularum.



Tutte le serate inizieranno alle ore 20, il 5 agosto il concerto di Carl Brave è previsto per

le ore 22.

QUESTO IL PROGRAMMA:

3 AGOSTO:

ALEX LATINO DJ

Street Food

4 AGOSTO:

LOMACCHINA BAND

Street Food

5 AGOSTO

Concerto CARL BRAVE (ore 22)

Street Food

6 AGOSTO

MONEY

Street food

*CARL BRAVE

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano.

Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana.

Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”. L’album, uscito per Island Records a

maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e

conquistando il Doppio Disco di Platino. Molti sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti

Brave” di Carl, nelle quindici tracce dell’album troviamo, infatti, collaborazioni eccellenti come Fabri Fibra, Coez, Francesca Michielin, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty

Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio

“Coraggio”. Nell’album 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale

dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. In “Coraggio” sono presenti anche 7 collaborazioni con Elodie, Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e Pretty Solero. Carl Brave ha già conquistato 40 Dischi di Platino e il suo canale Spotify conta 3 milioni di streams mensili. Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche e collabora con Myss Keta, Gemitaiz, Pretty Solero e Ketama126.