Festival ospitalità, al via press-tour in agriturismi

Una ‘tre giorni’ dedicata alla promozione del territorio, della valorizzazione delle specialità eno-gastronomiche del luogo ed alla visita degli agriturismi tra Termoli, Larino (Campobasso), Montecilfone (Campobasso) e Ururi (Campobasso). E’ il Festival dell’Ospitalità ed è l’ultima iniziativa organizzata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

L’iniziativa è in programma dal 28 al 31 maggio prossimo e punta a promuovere il territorio insieme agli imprenditori che hanno investito risorse ed energie per la produzione di bontà eno-gastronomiche divenute delle specialità molisane come l’olio extravergine e il vino.



Nell’ambito della manifestazione, si terrà il premio “Festival dell’Ospitalità” dedicato ai giornalisti che hanno pubblicato nell’anno 2020 articoli, servizi televisivi o reportage su Termoli e il Molise. Con il concorso dedicato ai ragazzi tra i 14 ed i 25 anni, denominato “Le Giovani Penne” viene premiato un articolo o elaborato dedicato al turismo locale.