Festa di Sant’Antonio Abate 2026 a Campobasso

Il 17 gennaio si ripropone la festa di Sant’Antonio Abate a Campobasso, ll tema dell’edizione 2026, “Coraggio… si alzerà il fuoco della pace”, richiama il valore del fuoco come segno di luce, protezione e comunione, e come invito alla partecipazione della comunità.

Il programma :

-ore 8,30 con la messa e la benedizione dei pani

– ore 9,30 è prevista la benedizione e l’accensione del fuoco.

-ore 11 si svolge la seconda messa, presieduta dall’eremita Luciano Proietti

– ore 12 si tiene la benedizione degli animali.

Nel pomeriggio ore 17, si svolge il pellegrinaggio per le strade del quartiere, seguito alle ore 17,30 dalla recita del Rosario.

– ore 18 la messa presieduta dall’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. Biagio Colaianni.

– ore 20,30 lo spettacolo “Ulesse areturnà a Sant’Antuóne”, con musica, canti, racconti e maitanate. Sul palco saliranno Nicola Mastropaolo, Antonio Mandato, Giuliano Civetta, Alessandro Serino, Amerigo Malzone, Costantino Recanatini e Ana di Iorio. Ospite speciale della serata sarà ’Nduccio, che porterà la sua inconfondibile verve. La serata si chiuderà con l’augurio e il saluto finale.

Per tutta la giornata sono attivi gli stand gastronomici curati dagli Scout Agesci CB5, con piatti della tradizione e opzioni senza glutine su prenotazione. Negli stand si potranno gustare:

fave cotte

panino con la salsiccia

cavatelli e panino con la salsiccia saranno disponibili anche in versione glutine free

ma solo su prenotazione al numero 3664336420. Un’occasione speciale per ritrovarsi, vivere insieme una tradizione che unisce generazioni.