Festa dell’albero al CEA Fantine di Campomarino

Indispensabili per la salute e l’ambiente, fondamentali per la bellezza del paesaggio: gli alberi assolvono molte funzioni necessari per l’uomo e la natura ed il ruolo fondamentale che boschi e foreste hanno nella conservazione del mondo e di qualsiasi specie vivente.

Secondo il Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo però, ogni anno in Italia vengono ricoperti dal cemento almeno 500 ettari di aree forestali. Un dato allarmante che, ci permette ancor di più di riflettere sull’importanza cruciale degli alberi per il nostro ecosistema.

Dunque in occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre, ABM propone una serie di eventi che vogliono sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Per questo abbiamo realizzato un calendario di eventi rivolti ai bambini, agli appassionati e ai semplici osservatori del verde, utilizzando linguaggi che spaziano dal gioco alla botanica.

Nell’ambito dell’iniziativa sono previste messa a dimora di nuovi alberi, passeggiate botaniche, camminate fotografiche e laboratori per bambini e ragazzi.

L’obiettivo della “Festa dell’albero” resta ancora oggi immutato: educare le nuove generazioni

sull’importanza degli alberi e della natura. Nonostante risalga a più di un secolo fa, la Giornata Nazionale degli Alberi è un evento molto attuale. In effetti, offre a tutti, specialmente ai giovani, l’opportunità di contribuire attivamente alla tutela del patrimonio arboreo, essenziale per il benessere della collettività.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del comune di Campomarino e fa parte delle iniziative del mese dedicato alle Associazioni.