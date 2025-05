Ferrazzano/Unclassics Garage e Vento Bar vi invitano alla loro imperdibile 6ª Mostra Mercato

Preparatevi a un viaggio indietro nel tempo! Domenica 18 Maggio, dalle ore 9:00 alle 19:00, Unclassics Garage e Vento Bar vi invitano alla loro imperdibile 6ª Mostra Mercato, un evento che promette di incantare gli appassionati del vintage, del collezionismo e delle curiosità uniche. La manifestazione, che si terrà in Via del Benessere – Piazzale Todis a Ferrazzano (CB), ospiterà hobbisti e collezionisti, trasformando l’area in un vero e proprio scrigno di tesori del passato.

Questa edizione della Mostra Mercato offrirà ai visitatori un’ampia e variegata selezione di oggetti che hanno fatto la storia e continuano ad affascinare come l’oggettistica vintage. Dai complementi d’arredo ai piccoli oggetti di uso quotidiano, perfetti per dare un tocco di autenticità e originalità alla vostra casa. O alle auto d’epoca: sarà l’occasione per ammirare da vicino splendidi esemplari di automobili che hanno segnato un’epoca, simboli di stile e ingegneria di altri tempi. Oppure l’abbigliamento retrò: per chi ama vestire con personalità e ricercare capi unici che raccontano storie di moda passate. Infine un classico come il settore Hi-Fi & vinili: un vero paradiso per gli amanti della musica analogica, con una vasta scelta di apparecchiature audio vintage e dischi in vinile di ogni genere. Infine libri, collezionismo e rarità: dai volumi antichi alle prime edizioni, dai fumetti agli oggetti da collezione più insoliti, un’opportunità per arricchire la propria biblioteca e trovare pezzi unici. Curiosità uniche tutte da scovare: oggetti inaspettati e particolari, pronti a sorprendere e a stuzzicare la vostra immaginazione.

Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, Vento Bar curerà una speciale Area Food & Drink, dove sarà possibile gustare deliziose proposte per tutta la giornata. Imperdibile la speciale degustazione di “Baccalà e peperoni fritti”, un piatto della tradizione che saprà conquistare anche i palati più esigenti.

La 6ª Mostra Mercato di Unclassics Garage & Vento Bar rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano immergersi in atmosfere suggestive, alla ricerca di pezzi unici e carichi di storia. Un’occasione per trascorrere una piacevole domenica all’insegna della scoperta e del buon gusto.