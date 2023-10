“Felicissimo Show”, Pio e Amedeo all’Auditorium. Al via la prevendita

Dopo il grande successo per il debutto di “Felicissimo Show”, il nuovo spettacolo di PIO

e AMEDEO che ha conquistato il pubblico di Roma, Napoli, Catania, Palermo e

numerose città, fissa l’appuntamento in Molise per venerdì 8 dicembre 2023

nell’Auditorium Unità d’Italia a Isernia.



Con questo spettacolo Pio e Amedeo hanno la volontà di riportare a teatro un vero e

proprio varietà, in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto

condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di

fabbrica. File rouge di “Felicissimo show” è infatti la “libertà di parola” che – come

dichiarano gli artisti – “non dovrebbe essere mai ristretta o messa in discussione,

soprattutto se si è comici, perché lo scherzo e l’ironia sono in grado di esorcizzare

anche gli aspetti più negativi della vita”.



Lo spettacolo è inserito nella programmazione di “Palcoscenici, il Molise è di scena”,

realizzata dall’Assessorato alla Cultura della Regione Molise, in collaborazione con la

Fondazione Molise Cultura. RTL 102.5 è la radio partner del tour “FELICISSIMO

SHOW”.

CHI SONO PIO E AMEDEO

“Sinceramente non lo sappiamo nemmeno noi, a volte non ci ricordiamo più nemmeno

chi sia Pio e chi Amedeo. In ogni caso, possiamo solo dire di essere gli stessi di sempre,

gli stessi dei villlaggi turistici iniziali, dei primi spettacoli in Parrocchia e delle sagre

della Porchetta. Ad oggi possiamo dire di avere in più, oltre ai chili (che l’età inizia ad

avanzare), solo qualche consapevolezza in più rispetto a quello che è il nostro lato

artistico”.

1° settore euro 60 + commissione

2° settore euro 50 + commissione

PIO e AMEDEO

“Felicissimo Show”

ISERNIA – Auditorium Unità d’Italia

Venerdì 8 dicembre 2023 ore 21,00

Inizio prevendita Mercoledì 18 ottobre 2023 ore 15

su Ciaotickets.com