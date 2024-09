Fedez, la tragedia di Ozieri e l’attacco alla stampa: “Fate schifo”

(Adnkronos) –

"Fate schifo". Fedez contro la stampa che ha proposto una versione distorta dei fatti accaduti ieri a Ozieri, in Sardegna. Un bambino di 10 anni, Gioele, è morto schiacciato da una porta da calcio mentre era in campo con gli amici. In serata, nel paese, Fedez come programmato da tempo si è esibito davanti a migliaia di persone. Il rapper, dal palco, ha informato il pubblico sulla tragedia avvenuta poco lontano: "Prima di salire sul palco ci hanno avvisato di questa terribile tragedia che è avvenuta qui nelle vicinanza. Mi sembrava doveroso esprimere la mia e la vostra vicinanza alla famiglia di Gioele. Vi chiedo un minuto di silenzio per Gioele e per la sua famiglia", ha detto Fedez, come mostra un video pubblicato dall'artista sul proprio profilo Instagram. Alcune testate, evidenzia Fedez, hanno descritto l'esibizione come una prosecuzione di una festa proseguita senza nessuna preoccupazione per il drammatico evento: "Bisogna inventarsi una cazzata senza avere un minimo di rispetto dopo una tragedia del genere? Ieri sera ho suonato a Ozieri, in provincia di Sassari. Somo stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco", dice Fedez. Prima di esibirmi ho chiesto a tutto il pubblico, più di 15mila persone, di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la vicinanza mia e di tutta la piazza alla famiglia. Nessuno si è permesso di dire nulla… Questo la dice lunga sullo stato dell'informazione italiana. Fate schifo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)