Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello aprono la 57ª Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica

Sabato 11 ottobre alle ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, prenderà il via la 57ª Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso, diretta da Antonella De Angelis, con un evento inaugurale di grande prestigio: il concerto del Duo formato da Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), due protagonisti assoluti del jazz italiano contemporaneo. Il concerto, dal titolo “Il cielo è pieno di stelle”, è un intenso omaggio alla musica e alla poetica di Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa. Il progetto propone una rilettura raffinata e originale di alcuni dei brani più amati del cantautore napoletano — da Napule è e Je so’ pazzo a Quanno chiove, Quando, Allora sì e Sicily — reinterpretati con la sensibilità e la libertà espressiva del linguaggio jazzistico.

“La musica e la poetica di Pino Daniele – afferma Fabrizio Bosso – hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita.”

“Ero appena arrivato in Italia dall’Inghilterra con la mia famiglia, a Cava de’ Tirreni – ricorda Julian Oliver Mazzariello – e ho sentito da casa mia la città che cantava. Era il concerto di Pino Daniele allo stadio, quello del ’95 con Pat Metheny.”

L’intenzione del Duo non è una semplice rilettura, ma un vero e proprio “rivestire” le canzoni di Pino Daniele con colori nuovi, restituendone la profondità poetica attraverso la timbrica e l’ispirazione di due interpreti di eccezionale sensibilità artistica.

Fabrizio Bosso, trombettista di straordinaria tecnica e sensibilità, ha iniziato a suonare la tromba a soli cinque anni, diplomandosi al Conservatorio di Torino a quindici. Da sempre contraddistinto da un approccio aperto e senza preconcetti, alterna la fedeltà alla tradizione jazzistica con la curiosità per linguaggi diversi, in una continua ricerca di nuove contaminazioni.

Julian Oliver Mazzariello, pianista e compositore inglese, vincitore del National Telegraph Young Jazz Musician of the Year, ha intrapreso un percorso musicale che unisce il rigore della formazione classica alla libertà del jazz. Dal 2012 collabora stabilmente con Bosso nel progetto “Tandem” (Verve Records), con cui si è esibito in prestigiosi festival e teatri di tutto il mondo.

Informazioni biglietteria

Costo dei biglietti: Platea e 1° Ordine: €25; 2° e 3° Ordine: €20; 4° Ordine e sgabelli: €10

Prevendita: presso la sede dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso dalle ore 16.30 alle 19.30.

Il giorno del concerto: biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Savoia a partire dalle ore 17.00.