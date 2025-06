Expo 2025 di Osaka, presentato il progetto per la settimana molisana in Giappone

Una mattinata carica di entusiasmo e visione quella vissuta nella Sala Giunta regionale, a

Campobasso, dove l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, ha svelato alla

stampa i dettagli del progetto molisano per Expo 2025. Una vera e propria dichiarazione di

ambizione e apertura al mondo, con l’obiettivo chiaro: sostenere l’internalizzazione come

realtà concreta per le imprese del nostro territorio.

«Expo 2025 è una vetrina globale – ha esordito Di Lucente – e il Molise è pronto a farsi

conoscere per quello che è: una terra ricca di competenze, eccellenze e voglia di emergere.

Questo progetto rappresenta un’occasione irripetibile per tutte le aziende che hanno creduto

nel bando pubblicato da Sviluppo Italia”.

L’assessore ha poi evidenziato che il potente effetto volano che Expo 2025 si misurerà nel

tempo ma ha già dato i suoi primi risultati creando un vero e proprio indotto economico e

generando occupazione di maestranze locali, giovani professionisti, tutti molisani, e imprese

del territorio.

Il messaggio lanciato è stato chiaro: “Il Molise si muove, ha voglia di guardare lontano,

costruisce ponti e si presenta al mondo con la forza delle sue idee e delle sue peculiarità.

Expo 2025 non è solo una vetrina, ma è una sfida culturale, economica e sociale”.

Di seguito un promemoria del programma settimanale:

Domenica 6 luglio: inaugurazione dello spazio espositivo e un Talk con la casa editrice Telos

e libri per bambini. In programma per il pomeriggio, l’esibizione delle maschere zoomorfe con

l’Uomo Cervo. A seguire, l’esibizione di Luca Ciarla e Manuel Petti e la vestizione della sposa

con abiti tradizionali a cura di Antonio Scasserra.

Lunedì 7 luglio, in tarda mattinata, si esibirà il quartetto di musica tradizionale mentre il

pomeriggio sarà dedicato ad un importante workshop organizzato cin collaborazione con il

MIMIT e DR MOTORS, azienda Testimonial del Ministero del Made in Italy. A chiudere la

giornata, l’esibizione del Conservatorio Perosi di Campobasso.

Martedì 8 Luglio, giornata in cui sarà presente presso lo spazio espositivo del Molise il

ministro Salvini, è prevista l’esibizione del Conservatorio Perosi, incontri B2B con le imprese, e

l’esibizione del Maestro Luca Ciarla e, in chiusura, la Cena di Gala.

Mercoledì 9 luglio, si aprirà con un seminario sul settore tessile “Dagli abiti Tradizionali

Molisani alla Moda Sostenibile: Fibre, Tecniche e Innovazione” che traccerà un ponte tra

Molise e Giappone , con la presenza di AiKa Okochi, giovane donna, mamma, e imprenditrice

che produce Kimono recuperando tessuti antichi. La programmazione proseguirà poi con altri

momenti musicali e folkloristici.

Giovedì 10 luglio, si aprirà con il seminario interdisciplinare a cura dell’Università del Molise:

“Road Towards Future” e si continuerà la giornata con momenti musicali a cura del Maestro

Ciarla e Manuel Petti, esibizioni delle maschere zoomorfe e in chiusura la Cena di Gala con

chef molisani presso l’ Ambasciata italiana a Tokyo e con l’esibizione del Conservatori Perosi

di Campobasso.

Venerdì 11 luglio, si terranno, in mattinata, dei laboratori artigianali con il grano e con i

merletti. Nel pomeriggio, sono previsti momenti di musica tradizionale e l’esibizione del

Conservatorio Perosi.

Sabato 12 luglio, chiusura del calendario con eventi musicali e folkloristici.

Per l’intera settimana saranno esposti prodotti dell’artigianato molisano, alla presenza degli

stessi artigiani che i visitatori potranno ammirare nella lavorazione delle loro creazioni.

Tale programma sarà arricchito dall’esposizione dei reperti artistici di grandissimo valore e da

momenti suggestivi che saranno comunicati volta per volta.