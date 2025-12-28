Eventi natalizi in Molise

Questo è il periodo in cui si concentrano tanti appuntamenti dal respiro natalizio. Presepi viventi, concerti, teatro. Di seguito gli eventi che si possono seguire e nel contempo scoprire la bellezza dei borghi molisani

Domenica 28 dicembre

Guardialfiera: Presepe Vivevente

Montenero di Bisaccia – 42° edizione del Presepe Vivente

Campolieto: 5° Edizione del Presepe Vivente a partire dalle 17.00

Riccia: Presepe Vivente “Riccia è Betlemme” a partire dalle ore 16.00

San Polo Matese: 43° Edizione del Presepe Vivente a partire dalle 17.30

Larino: XIX edizione del Presepe Vivente ore 18.00

Macchiagodena: Presepe Vivente della solidarietà dalle 19.00 alle 22.00 presso il centro storico. Tutto il ricavo sarà devoluto in beneficenza

Castelmauro: ore 18.30 concerto con il coro “San Silvestro Papa”, presso il Teatro comunale

Rotello: Ore 21.00 l’oratorio intitolato a don Luigi Marcangione ospiterà il concerto / spettacolo delle “Suore Bologna”, le Sister Act all’italiana

Oratino: Ore 15.00 Antico rito del Fuoco La Faglia

Lunedì 29 Dicembre

Martedì 30 dicembre

Campobasso: Ore 19.00. Piazza Pepe. Seconda rassegna “I suoni del Molise” in collaborazione con Regione Molise Ass. Turismo e Cultura e fondazione Molise Cultura

Campobasso: Ore 20.00. Strade del centro città. Sassin Funk in collaborazione con Regione Molise Ass. Turismo e Cultura e fondazione Molise Cultura

31 Dicembre

Campobasso: Ore 18:30. Piazza Pepe. Tradizionali Maitunate e canzoni

Campobasso: Piazzetta Palombo ore 17/19 Concerto Live “The Cavern Bit Rock and more”

Termoli: Capodanno in Piazza: Party ‘90 Piazza V. Veneto – ore 22:00 a cura dell’Assessorato al Turismo

Campomarino: Capodanno in Piazza- Largo santa Maria a Mare ore 22.00

Pietracatella: Maitunate, nella notte di San Silvestro il centro abitato si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Allo scoccare della mezzanotte, il brindisi di Capodanno al Belvedere per unire tutti in un augurio collettivo per l’anno nuovo, seguito dal veglione che saluterà il nuovo anno con musica e festa.

Giovedì 01 gennaio 2026

Guardialfiera: Presepe Vivevente

Montenero di Bisaccia – 42° edizione del Presepe Vivente

Venerdì 02 Gennaio

Campobasso: Ore 21.00. Teatro Savoia – Nada in Concerto

Campobasso: Piazzetta Palombo ore 20.00 concerto “italianissime”, viaggio tra le più belle canzoni italiane di Vito Battista

Sabato 03 gennaio

Campitello Matese- “Il Villaggio di Natale” presso la Piramide Spettacolo Comico con i Ditelo Voi ( evento a pagamento)

Toro: Feel the joy Gospel Choir, concerto ore 20.30 presso Chiesa del SS Salvatore

Domenica 04 Gennaio 2026

Guardialfiera: Presepe Vivevente

Montenero di Bisaccia – 42° edizione del Presepe Vivente

Campobasso: Ore 17.00. Chiesa San Giuseppe Artigiano. Concerto “la magia del Natale” del maestro Nugnes

Campitello Matese- “Il Villaggio di Natale” presso la Piramide concerto dei Collage ( evento a pagamento)

Frosolone: La luce tra le luci, concerto del coro Jubilate diretto dal mestro A. Colasurdo, ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta

Lunedì 05 gennaio

Campitello Matese- “Il Villaggio di Natale” presso la Piramide concerto dei Sud Sound System ( evento a pagamento)

Martedì 06 Gennaio 2026

Campobasso: Ore 11.00. Piazza Vittorio Emanuele II. “La Befana arriva in Piazza” in collaborazione con i Vigili del Fuoco

Guardialfiera: Presepe Vivevente

Montenero di Bisaccia – 42° edizione del Presepe Vivente

Per il cartellone completo degli appuntamenti della città di Campobasso consultare il link

Per il cartellone completo degli appuntamenti della città di Termoli consultare il link

