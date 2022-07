Eventi/ Il programma prima Gionata del Pane e dei prodotti da forno

Dal Consiglio regionale del Molise riceviamo e pubblichiamo

Si svolgeranno a Jelsi, il 25 e il 26 luglio prossimo le iniziative per la prima Giornata del Pane e dei Prodotti da Forno “Dalla Terra al Pane”, istituita con legge regionale n. 7 del 2020, organizzata dalla Presidenza del Consiglio regionale, così come previsto dall’art. 26 della legge regionale n. 4 del 2019. “Abbiamo voluto organizzare -ha spiegato il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone –, dopo l’interruzione per l’emergenza pandemica, la prima “Giornata del Pane e dei prodotti da forno” a ridosso della Festività di Sant’Anna e della Festa del Grano, nel Comune di Jelsi, ritengo quella particolare e pittoresca cornice, quell’atmosfera mista di spiritualità e tradizione, quell’eccezionale location di uno dei più caratteristici centri del Molise, il luogo ideale per ospitare un’iniziativa voluta da tutto il Consiglio regionale, con una specifica legge, per promuovere l’alta professionalità dei panificatori molisani, la qualità dei prodotti utilizzati, l’eccellenza del territorio di cui questi sono espressione”. La Giornata, patrocinata dall’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di intesa con le associazioni di produttori e panificatori, si aprirà ufficialmente lunedì 25 luglio, nella sala consiliare della Casa Comunale, alle ore 17:00, con un convegno dal titolo “Il Pane virtù dell’alimento più antico del mondo”, che sarà aperto dal Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Jelsi, Egidio Mauri, e del Presidente del Comitato Sant’Anna – Festa del Grano, Luigi Michilli. Seguiranno gli interventi di: • Michele Tanno – Agronomo e Presidente dell’Associazione “Arca Sannita”, “I GRANI MOLISANI: UN TESORO DA SCOPRIRE E CONSERVARE”; • Modesto Petacciato – Produttore di grano –- Azienda Agricola Biologica di Petacciato Modesto, “SEMINARE IL FUTURO: POPOLAZIONI EVOLUTIVE E VARIETÀ LOCALI”; • Dionisio Cofelice – Molino Cofelice, “MOLISE: TERRA DI MULINI”; • Eugenio Caputo – Mulino Caputo, “PANE, FILIERA E PRIMA TRASFORMAZIONE”; • Francesco Capozio – De Matteis Agroalimentare S.p.a., “CONTRATTI DI FILIERA: ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA AGRICOLTURA E IL CONSUMATORE”; • Vinceslao Ruccolo – Presidente Assopanificatori Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise, “IL PANE E LE SUE INFINITE VARIETÀ”; • Angelo Pellegrino – Direttore FIESA Regionale Abruzzo e Molise, “PANE E MERCATO DEI PRODOTTI ALIMENTARI”; • Salvo Cravero – Consulente e formatore di arte bianca, “LA FIGURA DEL PANIFICATORE 4.0”; • Francesca Antedomenico – Testimonianza di un Panificatore locale, “TRADIZIONE E INNOVAZIONE: RACCONTO DI UN’IMPRENDITRICE LOCALE”. Alle ore 19:30, invece, in Corso Vittorio Emanuele sarà inaugurato il “Borgo del Pane” che vedrà un’area espositiva dal titolo “Dalla Terra al Pane” e una mostra fotografica. Quindi un laboratorio dal titolo “Le due P del gusto: Pane e Pizza”. Non mancheranno degli spettacoli itineranti. Mentre il 26 luglio, alle ore 10:00, sempre in Corso Vittorio Emanuele, continueranno le iniziative del Borgo del Pane e, dalle ore 18:00 in poi, si terrà il laboratorio “Le due P del gusto: Pane e Pizza” con dei spettacoli itineranti. In vista dell’evento è già partito lo scorso 10 giugno, e si concluderà il prossimo 27 luglio, il contest fotografico #INFORNAMOLISE.